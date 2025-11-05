Дистанция между партнерами может нарастать медленно и тихо.

Эмоционально многие отношения заканчиваются задолго до того, как это происходит официально. Так как процесс идет постепенно, поначалу он даже не ощущается как расставание. Это тот момент, когда один или оба партнера начинают отстраняться, избегая признаться себе в собственных чувствах или реальности. Американский психолог Марк Треверс в своей статье для Forbes назвал два признака того такого "мягкого разрыва".

В публикации автор ссылается на анализ, опубликованный в Journal of Personality and Social Psychology в текущем году. Отмечается, что исследователи наблюдали за тысячами пар, изучая уровень удовлетворенности отношениями, особенно в болезненный период, предшествующий расставанию. В итоге они выделили две фазы, через которые проходит большинство отношений до расставания:

Предтерминальная фаза . На этом этапе удовлетворенность отношениями снижается медленно и почти незаметно. Партнеры еще пытаются все исправить, объясняя эмоциональное отдаление "сложным периодом".

. На этом этапе удовлетворенность отношениями снижается медленно и почти незаметно. Партнеры еще пытаются все исправить, объясняя эмоциональное отдаление "сложным периодом". Терминальная фаза . Спад становится резким. Эмоциональная связь и близость резко ослабевают - обычно это начинается за шесть месяцев или два года до фактического разрыва.

По словам психолога, такой "мягкий разрыв" становится незаметным началом конца для многих отношений. И вот какие два признака того, что пара, возможно, уже пребывает в этом состоянии:

Вы больше избегаете дискомфорта, чем ищете связь. Дистанция между партнерами нарастает медленно и тихо. Снаружи все может выглядеть нормально: вы по-прежнему живете по привычному сценарию. Но если посмотреть глубже, становится видно, что связь из осознанной превратилась в механическую.

Вам одиноко с партнером сильнее, чем без него. Одиночество в отношениях - результат эмоционального отчуждения. Со временем именно оно разрушает связь, даже если вы физически вместе. В контексте "мягкого разрыва" это одиночество может быть едва заметным. Партнеры вроде бы вместе, но эмоциональная близость постепенно расслаивается. Один чувствует дистанцию первым и отстраняется, другой - бессознательно отражает это поведение.

Как констатировал Треверс, "мягкие разрывы" часто начинаются не с потери любви, а с забывчивости - когда партнеры перестают выбирать друг друга каждый день. Но хорошая новость в том, что удовлетворенность можно восстановить так же постепенно, как она когда-то угасла, если у обоих есть готовность работать над этим, добавил психолог.

