Первая цивилизация Америки на самом деле значительно опередила во времени распиаренные сегодня цивилизации инков и майя.

После открытия Америки европейцы долгое время считали, что коренные народы Нового Света являются отсталыми дикарями. Впрочем новые археологические находки свидетельствуют, что даже без развитой письменности и даже не зная колеса, коренные американцы основали свою первую цивилизацию почти одновременно с цивилизациями Старого Света. Об этом пишет The Guardian.

Публикация раскрывает новые факты об археологическом комплексе, связанном с древней цивилизацией Корал на территории современного Перу. Команда исследователей под руководством археолога Рут Шейди пришла к выводу, что около 4200 лет назад сильная засуха заставила людей покинуть город Карал и переселиться на побережье Тихого океана.

Сегодня археологи изучают два крупных поселения, куда переселились эти люди. И в этих поселениях ученые нашли фризы с изображением жертв голода и с посланиями для будущих поколений.

Видео дня

"Они оставили все эти доказательства, чтобы люди не забывали, что изменение климата было очень серьезным, вызвав кризис в обществе Карал и его цивилизации, и они не хотели, чтобы люди забывали, что это вызвало", - рассказала журналистам Рут Шейди.

Одним из мест, куда переселился народ Карал, был город, руины которого сегодня называют Вичама. Это место находится на побережье Тихого океана, где беженцы смогли выжить, занимаясь рыбной ловлей и земледелием в долине реки Уаура.

Другое поселение, датируемое 1800-1500 годами до нашей эры, сегодня известно как Пенико. Оно расположено в 16 км к востоку от Карала, в той же долине реки Супе.

По словам археологов, беженцы из Карала перенесли с собой в новые города свои изящные техники изобразительного искусства и архитектуры, включая храмовые пирамиды и углубленные круглые площади, украшенные историческими хрониками на стенах.

Так, в Вичаме на стенах храма археологи нашли неплохо сохранившиеся фрески, изображающие истощенные трупы с впалыми животами и выступающими ребрами. Очевидное послание будущим поколениям о трагедии Карала.

Рядом найден почти мультяшный рисунок лягушки, выныривающей из человеческих рук и получающей удар молнии в голову. Рут Шейди расшифровывает это изображение, как приход воды и возрождение жизни после страшной засухи.

Фризы, оставленные в новых поселениях, несли послание будущим поколениям "не забывать", что повлекло климатическую катастрофу в Карале, говорит археолог.

Новости археологии

Как писал УНИАН, в Иерусалиме археологи обнаружили древнюю ассирийскую надпись, которая содержит жалобу Ассирийской империи относительно задержки платежа со стороны Иудейского царства. Это может быть настоящий артефакт тех событий, которые описаны в Библии - о дани, которую иудейские правители платили Ассирии.

Также мы рассказывали о новой теории о причинах расцвета шумерской цивилизации. Она объясняет эти события уникальным сочетанием природных процессов, в частности приливных волн, которые орошали поля.

Вас также могут заинтересовать новости: