Крамаров объяснил, чем отличаются российские удары по железнодорожной инфраструктуре Украины от украинских атак по железной дороге РФ.

Россияне атакуют железнодорожные станции на территориях Украины, которые находятся под угрозой оккупации, чтобы не позволить гражданским выехать. Об этом сказал военный аналитик Андрей Крамаров в эфире Киев24.

"Это террористические акты. Особенно при осуществлении эвакуации. Россияне понимают, что будет скопление людей, которые находятся на вокзале... Пусть они там в поезд попали, который еще был без людей, но они бьют, и это чистый террор для того, чтобы людей с территорий, которые находятся в опасности быть оккупированными, заставить не выезжать", - отметил он.

Крамаров отметил, что в целом такие удары по нашей железной дороге, которые россияне наносят, - террористические. А удары, которые наносит Украина, действительно вызывают логистический ущерб оккупантам.

По словам аналитика, Украина еще в советское время была ключевым логистическим хабом всего Советского Союза, и у нас довольно разветвленная сеть железной дороги. Если посмотреть на карту железной дороги России, то видно, что у них таких путей гораздо меньше, чем в Украине.

"У них есть ключевые ветки, которые если выводятся из строя, то найти альтернативный путь, даже с большей дистанцией, просто невозможно. В Украине такая возможность есть. Плюс специалисты нашей железной дороги работают очень хорошо и за сутки могут восстановить все быстро. У россиян с этим есть реально проблема. Если выводится какой-то ключевой железнодорожный узел, они его восстанавливают почти до месяца, и для них это логистическое плечо, которое в этот момент вырастает - почти в 2-3 раза дистанция и соответственно время, за которое должны доставляться грузы", - пояснил Крамаров.

Таким образом, по его словам, Украина наносит именно логистические удары, выводя из строя не просто пути в РФ, а поражая железнодорожные узлы - места, где сходится много путей и дальше перераспределяются маршруты, то есть которые являются ключевыми. И особенно это эффективно, говорит он, если в момент атаки на узле накопился железнодорожный состав, который везет боеприпасы или технику.

"И им нужно или перегружать грузы на автомобильный транспорт, но, например танки или БМП, которые едут на железнодорожной платформе, на фуру не перегрузишь", - подчеркнул Крамаров.

Удары РФ по украинской железнодорожной инфраструктуре

Как сообщал УНИАН, председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский констатирует, что РФ начала волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуру Украины. Дроновые удары направлены на ключевые узловые станции "Укрзализныци". Примерами являются удары по станциям Лозовую, Синельниково, Казатин. В целом, по его словам, оккупанты бьют по узловым станциям практически по всей стране, и под удар попадают как энергетические подстанции, локомотивные депо, так и пассажирские вокзалы.

Как сообщали в Укрзализныце, в ночь на 28 августа Россия осуществила целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу, который должен был выходить на маршрут Киев-Харьков. Тогда Перцовский сказал, что удар россиян был прицельный.

