Поезд проедет по территории четырех стран, сделав несколько остановок по дороге.

В Европе запускают новый железнодорожный маршрут, который будет интересен путешественникам. Со следующего года можно будет проехать напрямую из города Базель на севере Швейцарии в город Мальме на юге Швеции. Об этом сообщает Travel off Path.

По информации Федеральной железной дороги Швейцарии, с 15 апреля 2026 года поезд EuroNight трижды в неделю будет курсировать по маршруту Базель - Мальме с промежуточными остановками в нескольких городах Германии и Дании.

Базель обслуживается относительно большим аэропортом, расположенным вплотную на французской территории, откуда лоукостеры выполняют многочисленные рейсы в разные направления Европы. Однако поезд может стать хорошей альтернативой, особенно для тех, кто хочет ознакомиться со всеми городами на маршруте.

Видео дня

Расписание движения и цены на билеты

Поезда из Базеля будут отправляться в 17:35 в среду, пятницу и воскресенье. В Мальме они будут прибывать в 9:35 следующего дня, преодолевая более 1100 км за 16 часов. В обратном направлении поезда будут отправляться в 18:57 в четверг, субботу и понедельник, прибывая в Швейцарию в 11:30.

К услугам пассажиров 350 мест в разных категориях, включая обычные места для сидения.

Стоимость билетов в одну сторону еще не объявлена, но как пишет Travel off Path, исходя из тарифов по другим похожим маршрутам, одно место в общем купе с 3 другими людьми будет стоить не менее 70 долларов, частное купе будет стартовать от 215 долларов, а место для сидения - от 27 долларов с человека. Но последнее, очевидно, предусмотрено для тех, кто будет ехать короткое расстояние, а не весь маршрут.

По дороге поезд будет делать остановки в следующих городах:

Германия - Фрайбург (Брайсгау), Карлсруэ, Мангейм, Франкфурт (Майн) Юг, Гамбург;

Дания - Падборг, Колдинг, Оденсе, Хойе Таструп, Аэропорт Копенгагена.

Железнодорожные маршруты Европы

Как писал УНИАН, со следующего года роскошный поезд Venice Simplon-Orient-Express будет курсировать по новому маршруту. Если раньше он ходил из Лондона в Венецию, то с мая он будет стартовать из Парижа и направляться в городок Равелло на юге Италии.

Также мы рассказывали, что легендарный VIP-поезд "Восточный Экспресс" (Orient Express), курсировавший между Парижем и Стамбулом с 1883 до 1977 года, может вернуться уже в 2027 году.

Вас также могут заинтересовать новости: