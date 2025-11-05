Актриса неожиданно посетила украинский город Херсон.

Голливудская актриса и амбассадор доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли перешла украинскую границу пешком и не уведомляла власти о своем визите. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

В издании напомнили, что это ее второй визит в Украину после полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Ранее она посещала Львов.

Украинский чиновник подтвердил, что у одного из членов группы, которая сопровождала Джоли, произошел инцидент с ТЦК на блокпосте.

Также в издании отметили, что Сухопутные войска ВСУ публиковали заявление об этом инциденте, однако позже удалили его и сообщили им, что "не могут ни подтвердить, ни опровергнуть подробности произошедшего":

"Информация, распространенная в СМИ, искажена, в настоящее время ведется расследование, и все обстоятельства выясняются".

Анджелина Джоли - Херсон принимал у себя голливудскую актрису

Напомним, как писал УНИАН, днем 5 ноября стало известно, что Анджелина Джоли приехала в Херсон неожиданно и внезапно. Сообщалось, что актриса посетила украинский город с гуманитарной миссией.

Позже стало известно, что представители ТЦК в Николаевской области задержали одного из членов группы сопровождения Анджелины Джоли. Источники УНИАН в Сухопутных войсках сообщили, что у водителя во время проверки не было при себе военно-учетных документов.

