Эксперт считает, что сейчас идея ядерной войны не кажется нереальной.

Спустя более чем 30 лет после окончания "Холодной войны" риск применения ядерного оружия является очень высоким. Как пишет геофизик и автор более 200 научных статей Скотт Л. Монтгомери в своем материале для Forbes, угроза вполне реальна.

Сила ядерного сдерживания значительно ослабла

Автор отметил, что он разговаривал с экспертами по ядерной безопасности, которые подчеркнули, что сейчас люди не воспринимают угрозу применения ядерного оружия должным образом. Тем не менее, в наше время происходят крах контроля над ядерным оружием и национальных ядерных арсеналов.

Монтгомери напомнил, что в 1980-х годах арсеналы США и СССР вместе насчитывали более 70 000 ядерных боеголовок. Они включали в себя стратегическое вооружение с мощностью взрыва от 100 килотонн до 100 мегатонн и дальностью действия более 1000 км, а также тактические вооружения с мощностью взрыва от 1 до 50 килотонн и дальностью действия до 1000 км. Для сравнения, бомба "Малыш", которой США ударили по Хиросиме, имела мощность около 15 килотонн.

После распада СССР в 1991 году 41-й президент США Джордж Буш-старший объявил о ликвидации практически всего американского тактического ядерного оружия в Европе. Тогдашний советский лидер Михаил Горбачёв ответил взаимностью.

Монтгомери поделился, что уже при Владимире Путине в рамках программы "модернизации" Россия вернула количество тактического оружия к отметке в 2000 единиц, что примерно в 10 раз превышает количество, которым сейчас располагают США. По его словам, некоторые лидеры могут считать, что порог применения ядерного оружия у РФ довольно низкий. Это означает, например, что оно может быть интегрировано с обычными вооружениями в планы военных действий.

Насколько высокие шансы начала ядерной войны

Автор напомнил, что СМИ писали о том, что в марте 2023 году Путин обсуждал с главой Китая Си Цзиньпином идею использования ядерного оружия в Украине для изменения ситуации на фронте. Тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен говорил о том, что лидер КНР категорически отверг эту идею.

Более того, Блинкен заявлял, что США серьезно опасались риска применения ядерного оружия Россией. Фактически, ранее ЦРУ повысило вероятность этого события до не менее 50%, если успехи Украины на фронте продолжатся.

Кроме того, Монтгомери отметил, что россияне вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину оккупировали Чернобыльскую АЭС. Перед этим был нанесен удар с помощью дронов, который серьезно повредил защитную оболочку над 4-м энергоблоком. Месяц спустя РФ получила контроль над Запорожской атомной электростанцией, обстреляв ее сооружения и повредив здания. Более того, после захвата станция была превращена в передовую оперативную базу для атак на близлежащие города.

Монтгомери считает, что сила ядерного сдерживания значительно ослабла. Он уверен, что теперь идея ядерной войны больше не кажется нереальной.

Автор предполагает, что в случае ядерной войны, первый удар, вероятнее всего, нанесет именно Россия. Он не исключает, что это может быть даже не ядерное оружие, а организация катастрофы на ядерном объекте на территории Украины.

Путин поручил подготовиться к испытаниям ядерного оружия

Ранее российский диктатор Владимир Путин поручил силовикам и гражданским службам подготовиться к испытаниям ядерного оружия. Он назвал серьезным вопросом ситуацию, связанную с заявлением президента США Дональда Трампа об американских ядерных испытаниях.

По словам Путина, Россия якобы всегда неукоснительно соблюдала обязательства по Договору о всеобъемлющем запрете ядерного оружия, и продолжит это делать. Тем не менее, он пригрозил ответными мерами, если другие участники Договора нарушат его.

