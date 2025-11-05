В Сухопутных войсках проинформировали, что во время проверки было выяснено, что гражданин является офицером запаса, подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации не имеет.

Во время визита известной актрисы Анджелины Джоли в Украину водителя в составе ее группы забрали в территориальный центр комплектования для выяснения статуса военнообязанного. Об этом УНИАН сообщили в командовании Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что событие произошло 4 ноября во время проверки лиц на блокпосту возле города Южноукраинск.

"Военнослужащие 1 отдела Вознесенского РТЦК и СП и представители Вознесенского районного управления полиции выяснили, что у гражданина Украины П. 1992 года рождения отсутствуют военно-учетные документы. Он был сопровожден в 1 отдел Вознесенского районного ТЦК и СП для выяснения статуса военнообязанного", - говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках проинформировали, что во время проверки выяснено, что гражданин является офицером запаса, подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации не имеет. Согласно заключению военно-врачебной комиссии от июня 2025 года является пригодным к военной службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

"Отметим, что гражданин в качестве водителя находился в составе группы, которая сопровождала зарубежную актрису Анджелину Джоли. На время выяснения всех обстоятельств эта группа находилась рядом. Когда были выяснены все обстоятельства, известная актриса продолжила свой запланированный путь дальше. Ни она, ни ее представители не влияли на работу военнослужащих и госслужащих ТЦК и СП, как это пытаются подать некоторые сообщения в сети Интернет", - пояснили в командовании.

Кроме того, там добавили, что сейчас гражданин П. готовится к военной службе по мобилизации.

Визит Джоли в Украину

Как сообщал УНИАН, Джоли посетила украинский Херсон. По данным местных пабликов и СМИ, звезда побывала в медучреждениях города, в частности, была в роддоме и детской больнице.

Визит был организован в рамках программы благотворительной помощи.

Кроме того, опубликовано видео, на котором начальник Херсонской МВА вручил Анджелине Джоли памятный коин "Херсон". На нем изображена стела на въезде в город и площадь Свободы, где херсонцы собирались на митинги во время оккупации.

