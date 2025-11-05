Также россияне пытаются создать впечатление массового производства новых боеприпасов.

Противник уже "пристреливается" по объектам энергетики перед зимой, поэтому Николаевская область готовится к сложному сезону. Об этом заявил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире "День.LIVE".

По его словам, в эти сутки в области фиксировали атаки FPV-дронами, КАБами и "Шахедами". Ким проинформировал, что ударам подверглись промышленные и критические объекты в Николаеве и приграничных общинах.

Он также подчеркнул, что россияне пытаются создать впечатление массового производства новых боеприпасов, но это неправда.

"Россияне это делают и по Днепру, и по другим городам, разгоняют в информационном поле, что получают удары, что серийное производство. Это все - бред, если бы было серийное производство, то их было бы не два, а 20. Это делается для того, чтобы люди переживали", - сказал он.

Ким уточнил, что несмотря на увеличение атак, жертв нет - пожар ликвидировали, а повреждения незначительные.

"Но в принципе, это звоночек, - что еще зима не началась, а по объектам критической инфраструктуры они "пристреливаются". Мы ожидали сложную зиму и увеличение обстрелов", - добавил глава ОВА.

Война в Украине: РФ активизировала артиллерию

Как сообщал УНИАН, на южном направлении российские войска активизировали применение артиллерии и средств радиоэлектронной борьбы, чтобы подготовить условия для штурмов малыми группами пехоты.

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что главная цель этих действий - уничтожить укрепления на передовом рубеже и разрушить здания в населенных пунктах, чтобы их невозможно было использовать для обороны.

