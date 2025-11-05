Месторождение в провинции Сивас может иметь 14,9 млн тонн руды со средним содержанием золота 0,89 грамма на тонну.

В Турции нашли месторождение золота с потенциальным объемом 424 тысяч унций, или примерно 13 тонн. Об этом сообщила пресс-служба компании Erdemir, которая является ведущим интегрированным производителем стали в Турции.

Отмечается, что месторождение в провинции Сивас может иметь 14,9 млн тонн руды со средним содержанием золота 0,89 грамма на тонну. Таким образом ориентировочная стоимость открытия может составлять 1,7 млрд долларов.

Турецкая компания Erdemir владеет лицензией на разработку более 5,8 тысяч га территории, где уже были проведены работы на месторождении в селе Аладжахан, что в провинции Сивас. Там уже было проведено 360 бурений на глубину более 96 тысяч метров.

По результату работ в компании уточнили, что открытые запасы пока классифицируются как "возможные ресурсы". Разведывательные работы продолжаются с целью повышения точности оценок.

3 ноября стало известно, что золото удерживается на уровне около 4000 долларов за тройскую унцию (31 грамм). На драгоценный металл повлияло решение Китая отменить давнюю налоговую льготу для некоторых розничных продавцов, что может повлиять на спрос на одном из крупнейших в мире рынков драгоценных металлов.

В конце августа сообщалось, что Казахстан объявил о масштабных открытиях залежей природных ресурсов. Тогда было найдено 38 новых месторождений, среди которых очаг с примерно 19 тоннами золота и значительные запасы редкоземельных металлов.

Ранее отмечалось, что на территории южно-американской страны Суринам было найдено невероятно богатое месторождение золота. Для государства Суринам эта находка является важной, но не меняет экономическую ситуацию.

