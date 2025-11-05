Актер умолял свою жену о третьем ребенке со сцены "Оскара".

Оскароносный актер Киран Калкин вероятно стал отцом в третий раз. О новом статусе звезды проговорилась его коллега Сара Снук.

В комментарии Access Hollywood австралийская актриса Сара Снук, которая снималась с Калкиным в сериале "Наследники", рассказала, что имела честь поздравить супругов с рождением третьего ребенка. Более того, Сара даже рассекретила пол малыша - вероятно у пары родился сын.

"Я уже виделась с малышом. Он очень милый. Они очень счастливы и такие милые", - сказала Снук.

Хотя сами родители не делали официальных заявлений, очевидно, что 37-летняя Джезз Чартон действительно недавно родила. В своих соцсетях более месяца назад женщина делилась, что находится на девятом месяце беременности.

"Увидела Киану Ривза на Бродвее, а сейчас я на 9-м месяце беременности. Это очень в моем стиле. Я договорилась с малышом, что он позволит мне сходить на спектакль до родов. Не знаю, что он захочет взамен, но я, несомненно, женщина, которая держит свое слово", - написала Джезз в Instagram.

Напомним, что звездные супруги уже воспитывают двух общих детей - 6-летнюю дочь Кинси Сиу и 4-летнего сына Уайлдера Вульфа. Калкин долго просил Джезз родить третьего ребенка и даже заключил с ней соглашение, что она согласится, если он получит "Оскар". Уже этой осенью стало известно, что пара ждет пополнения.

