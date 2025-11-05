В США провели запланированные испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III. Подобные испытания Штаты проводят каждые шесть месяцев, чтобы удостовериться в боеспособности систем. И почти сразу российский диктатор Владимир Путин поручил силовикам и гражданским службам подготовиться к испытаниям российского ядерного оружия...

Заседание Совбеза России, которое должно было быть посвящено безопасности на транспорте, началось с рояля в кустах. Спикер Госдумы Володин спросил у Путина, как реагировать на заявления Трампа о ядерных испытаниях. Путин дал слово министру обороны Белоусову, а тот сразу же прочитал(!) доклад о том, как американцы готовятся к ядерной войне, что и сколько они модернизируют, какие ракеты полетят из Германии на Россию и Китай и так далее.

В итоге, он сказал, что надо "расконсервировать полигон на Новой земле" и делать ядерные испытания. Путин поддержал, а через час Песков заявил, что Путин поручил лишь рассмотреть такую возможность.

Что имеем в сухом остатке?

Это никакая не гонка вооружений, как многие уже начали говорить. Россия этого не может себе позволить. Несмотря на заявления Путина, между прочим, пусковую площадку для ракеты "Ангара" обесточили из-за долгов за электроэнергию. И это все, что надо понимать о "гонке вооружений".

Путин просто решил поднять ставки по ядерке. Это все очень комично, но он, похоже, решил сделать вид, что обиделся на ядерный шантаж Трампа. И теперь играет главного сумасшедшего в мире, к которому должны прийти американцы и китайцы, чтобы уговаривать не нагнетать ситуацию...

Сейчас, похоже, все российские и не только "консервы" начнут давить внутри США на пацифизм и на то, что Трамп может начать ядерную войну.

Идеальный для Путина выход из ситуации - заставить США сесть за стол переговоров. Программа минимум - привести к хаотизации внутренней политики США на фоне избирательной кампании. Реально, думаю, ничего не получится.

Как и всегда в последние годы, Путин облегчает жизнь Китаю, который будет иметь свою выгоду от этого ядерного блефа.

А мы все просто должны понимать: не исключено, что следующие недели (месяцы), мы будем жить в предъядерной истерии. По крайней мере услышим много нового о том, как Россия вынуждена расчехлять свой ядерный арсенал, чтобы не допустить ядерной войны.

Но повторю то, что говорил всегда: Путин - трус. Он никогда не нажмет "красную кнопку". Поэтому просто нужно запастись терпением.