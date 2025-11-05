Недавно вышел второй сезон шоу.

Стриминговый сервис Netflix официально продлил популярный сериал "Никто этого не хочет" на третий сезон, премьера которого состоится в 2026 году.

Как пишет Tudum, совсем недавно на стриминге вышел второй сезон шоу с Адамом Броди и Кристен Белл в главных. Сериалу удалось достичь неплохого успеха. Две недели подряд он удерживал первое место в списке англоязычных шоу Netflix, собрав 18 миллионов просмотров за первые 11 дней. Также "Никто этого не хочет" попал в топ-10 в 82 странах, в том числе и в Украине. Неудивительно, что создатели без лишних раздумий объявили о продолжении.

Никто этого не хочет - сюжет

Сериал поднимает распространенную проблему выбора между соблюдением строгих религиозных традиций, обязанностями перед семьей и общиной, и стремлением к личному счастью и самореализации. В центре сюжета раввин Ной, который влюбляется в острую на язык авторку подкаста о сексе Джоанн. Более того, девушка совсем не разделяет религиозные ценности своего избранника и не верит в Бога.

Несмотря на все пара пытается найти способ наладить свои отношения. Очевидно, что они продолжат "строить мостик" между двумя разными мирами и в третьем сезоне.

"Ной не может быть с Джоан, если она не обратится, но не хочет, чтобы она это делала для него. Джоан не хочет меняться ради парня, но хочет быть с Ноем. Поэтому возникают невероятные противоречия, - рассказала исполнительница главной роли Кристен Белл.

