Украинка пострадала в аварии в московском метро

Об этом сообщил представитель московской больницы №13 в ходе селекторного совещания по ликвидации последствий ЧП, передает РИА «Новости».

"По "скорой помощи" поступило 8 человек, двое из них после оказания первой медицинской помощи отпущены, это гражданка Украины и гражданка Молдовы", - сказал представитель больницы.15 июля в утренний час пик на перегоне между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» синей ветки московского метро три вагона сошли с рельсов. По последним данным, 20 человек погибли. Всего в больницах находятся 129 человек, из них состояние 42 медики оценивают как тяжелое. Ранее в департаменте здравоохранения Москвы сообщали, что все погибшие и пострадавшие - россияне, иностранцев нет.Читайте такжеВ МИД говорят, что украинцев нет среди погибших и пострадавших в московском метро

Следствие возбудило уголовное дело о нарушении требований транспортной безопасности. Следователи уже исключили версию теракта, но считают, что авария в метро Москвы могла произойти из-за проседания полотна, неисправности вагона и несрабатывания стрелки на путях.