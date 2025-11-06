Еще в начале текущего года Кабинет министров принял постановление №299, которым определил дополнительные условия продолжения выплаты пенсий и страховых выплат. В частности, для тех граждан, которые временно проживают за пределами Украины и на временно оккупированных территориях, а также тех, кто не имел никакого движения средств по счету в течение года.

Такие лица должны ежегодно, до 31 декабря, пройти идентификацию. То есть, сообщить о себе любым из приведенных способов:

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

с помощью видеоконференцсвязи с работником ПФУ;

через зарубежные дипломатические учреждения Украины;

лично в сервисном центре или банковском учреждении.

Таким образом государство планирует проверить, что средства получает именно тот человек, которому они предназначены. Ведь в соответствии со статьей 49 Закона Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании", при наличии ряда оснований, государство может прекратить выплачивать человеку пенсию. И не прохождение идентификации есть среди этих оснований.

При этом, важно разграничивать понятия идентификации и верификации. В первом случае речь идет просто о подтверждении лица, которому назначена пенсионная выплата или помощь. Человек должен предоставить о себе информацию, которая позволяет установить личность. В то же время верификация - это процедура установления достоверности предоставленных данных, а также документов, на основании которых человек оформляет выплаты.

В любом случае, даже идентификация не для всех может быть простой. Дело в том, что очевидно, что не все пенсионеры - уверенные пользователи смартфонов. В таком случае чиновники рекомендуют обратиться к родственникам/знакомым, которые помогут переставить сим-карту пенсионера (телефонный номер, который предоставляется ПФУ при оформлении пенсии и имеется в информационной базе) в свой смартфон и оттуда пройти нужные процедуры. Или же другая рекомендация - посетить сервисный центр, банковское или дипломатическое учреждение лично.

Пенсионеры, проживающие на оккупированных территориях, должны или выехать на подконтрольную Украине территорию для идентификации, или сделать это онлайн. Однако для успешного прохождения процесса идентификации для них есть еще одно требование: сообщение о неполучении выплат от России (получать одновременно пенсию от Украины и РФ - запрещено).

Ни для кого не секрет, что украинцы в оккупации, не имея физической возможности получать украинские пенсии, получают российские. Сам по себе этот факт не является преступлением: большинство людей на оккупированных территориях были вынуждены согласиться на такие выплаты, поскольку для многих пенсионеров это - единственный способ выжить в тех условиях, в которых они оказались.

Однако, если человек продолжает получать российскую пенсию, выплаты со стороны Украины приостанавливаются до момента подачи официального уведомления о прекращении таких выплат. При этом, это не означает их отмену.

Поэтому, если выплаты прекратились, после идентификации (когда бы она не состоялась, даже с "просрочкой" сроков) пенсионер имеет право на их возобновление.

Анастасия Капустинская, адвокат АО "ETERNIX"