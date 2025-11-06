Скандалы вокруг украинского производителя беспилотников Fire Point подрывают доверие к предприятиям, которые обеспечивают обороноспособность страны, заявил в публичном посте журналист Сергей Лямец, комментируя резонансные публикации в иностранных медиа и дальнейшие внутренние расследования.

По словам Лямца, после статьи издания The New York Times о Fire Point во внешнем информационном поле сформировался образ "коррумпированной" отрасли, что нанесло ущерб репутации украинских оборонных производителей и усложнило возможности сотрудничества с партнерами за рубежом. Автор сообщения также обращает внимание, что внутренние публичные споры и юридические инициативы могут привести к масштабному репутационному ущербу для всего отечественного оборонного сектора.

Лямец ссылается на информацию о том, что отдельные публикации в западных СМИ вызвали приостановление зарубежных проектов и инициировали проверки - в том числе со ссылкой на показания, которые давали в правоохранительные органы. В частности, по сообщениям, детали относительно возможного завышения цен на партии дронов сейчас проверяет НАБУ; об этом в публичных сообщениях упоминал один из свидетелей.

В то же время, как отмечает Лямец, часть украинских экспертов и волонтеров публично защищала производительность и эффективность дронов компании в боевых условиях. Так, волонтер и эксперт в беспилотных технологиях Мария Берлинская в публичных заявлениях подтвердила, что дроны Fire Point "создают проблемы для врага", опровергнув выводы некоторых материалов.

В заметке Лямец также предупреждает о системном риске: "внутренние разборки" вокруг одного производителя могут стать основанием для дискредитации широкого круга предприятий оборонного профиля и помешать Украине использовать возможности для наращивания собственного производства оружия и выхода на внешние рынки. Автор призывает избегать публичных эскалаций, которые могут привести к уменьшению поставок на фронт и ослаблению обороноспособности в критический момент.

"В таких обстоятельствах устраивать международный скандал - это стрелять в ногу не только себе, а всем вокруг. Потому что завтра куда-то прилетит больше, где-то враг прорвет фронт, где-то погибнут гражданские, где-то военные. Потому что из-за внутренних разборок фронт имеет меньше оружия. Только кажется, что они подбили исключительно Fire Point. Подбили весь украинский вооруженный сектор, потому что весь мир смотрит на нас как на пиратов, которые на собственной крови и смертях устраивают "голодные игры" и обвиняют друг друга.

Просто для понимания, попробуйте ответить: сколько стоит дрон? Верно, на этот вопрос невозможно ответить, потому что дроны разные. Они ежемесячно новые, а старые модифицируются, одни компании собирают в хорошем цеху, а другие - в малом гараже. К тому же, государство до сих пор дает лишь часть денег, а остальные люди собирают через банки и сборы. В Минобороны есть любимчики, а есть "чужие". Это огромный хаос. При этом все производят дроны, которые летят во врага", - отметил Лямец.