Актриса провела время с медицинским персоналом, семьями и волонтерами.

Голливудская актриса Анджелина Джоли в рамках визита в Украину посетила не только Херсон, но и Николаев. Поездку организовал Фонд "Наследие войны" (Legacy of War Foundation).

Как отмечается в официальном пресс-релизе, звезда провела время с медицинским персоналом, семьями и волонтерами, которые продолжают свою повседневную жизнь в условиях постоянного присутствия беспилотников, угрозы обстрелов и мин.

Джоли увидела, как в некоторых районах города над дорогами общего пользования были установлены сетки, чтобы обеспечить хоть какую-то защиту от атак дронов. Она также провела время, наблюдая за тем, как украинцы продолжают лечить и учить в укрепленных подземных помещениях.

"Жители Николаева и Херсона живут в условиях постоянной опасности, но отказываются сдаваться. В то время как правительства по всему миру отворачиваются от защиты мирных жителей, их сила и взаимная поддержка вызывают глубокое уважение. Более трех лет конфликта - и усталость заметна, но не меньше и решимости. Семьи хотят безопасности, мира и возможности восстановить свои жизни", - отметила Джоли.

Она добавила, что дипломатия и защита мирных жителей не должны исчезнуть в этом жестоком противостоянии оружия и технологий.

