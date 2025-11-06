Семья уверяет, что он волонтер и имеет проблемы со здоровьем.

Во время визита актрисы и амбассадора доброй воли ЮНИСЕФ Анджелины Джоли в Украину 5 ноября представители ТЦК и СП задержали одного из представителей ее кортежа. Как сообщает "Суспільне", им оказался 33-летний Дмитрий - тренер по боевому самбо из Кропивницкого.

Как рассказал его брат Евгений Пищиков, Дмитрий не является военнослужащим и никогда не служил в армии, хотя проходил военную кафедру в летной академии десять лет назад.

"Он не телохранитель Анджелины Джоли. Ехал как волонтер, чтобы помогать - показать, рассказать. Имеет документы, волонтерское удостоверение и свежее ВЛК 2025 года. Из-за проблем со спиной он непригоден к боевым частям, только к тыловым", - говорит Евгений.

Девушка Дмитрия, Юлия Лотицкая, заявила, что он не выходит на связь после задержания. По ее словам, мужчину задержали в Вознесенске.

"Он публичный человек, давно занимается волонтерством - собирает средства, покупает автомобили для военных. Имеет диагноз "анкилозирующий спондилит"", - рассказала она.

Задержание водителя из кортежа Джоли - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера Анджелина Джоли приехала в Херсон с гуманитарной миссией. Актриса перешла украинскую границу пешком и не сообщала властям о своем визите.

На Николаевщине сотрудники ТЦК остановили кортеж Анджелины Джоли и задержали водителя. Источники УНИАН в Сухопутных войсках сообщили, что у водителя во время проверки не было при себе военно-учетных документов.

Николаевский областной ТЦК и СП прокомментировал инцидент с лицом, которое сопровождало голливудскую звезду, амбассадора доброй воли ЮНИСЕФ Анджелину Джоли во время ее визита в Херсон.

"Все произошло согласно действующему законодательству", - отметили в ТЦК.

