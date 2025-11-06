Глава налогового комитета Рады напомнил, что ни один госорган не рассылает ссылки через сторонние сервисы.

В сети активизировались мошенники, которые предлагают украинцам оформить фейковые карты, на которые якобы будет начислено 6500 гривень государственной помощи, предупреждает глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Вижу активизацию ботоферм мошенников, которые предлагают "оформить карту для получения выплаты 6500 гривень. Напоминаю: никогда не переходите по сомнительным ссылкам и не передавайте данные своей банковской карты", - отметил глава парламентского налогового комитета.

Он отметил, что ни один государственный орган не рассылает ссылки через сторонние сервисы.

"Чтобы получить государственную помощь, не нужно оформлять "специальные" карточки, ведь большинство выплат осуществляется через Дию", - напомнил Гетманцев.

Парламентарий призвал украинцев игнорировать подобные "предложения" и не передавать данные посторонним лицам.

Накануне Кабинет министров утвердил программу выплат единовременной денежной помощи в размере 6500 гривень для наиболее уязвимых категорий граждан. По словам премьера Юлии Свириденко, запуск программы запланирован на начало декабря.

Кроме этой выплаты, все желающие украинцы также получат от государства по 1000 гривень "зимней поддержки". По словам президента, помощь можно будет потратить на коммунальные платежи, еду, лекарства, проезд и тому подобное. Сумму выплатят всем гражданам, которые обратятся за ней в декабре.

