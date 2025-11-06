Звезда родила всего несколько дней назад.

Автор хита "Мистецтво", певица ROXOLANA (настоящее имя - Роксолана Сирота) показала новое фото с новорожденной дочкой. Звезда не скрывает лицо малышки.

В своем блоге в Instagram ROXOLANA показалась с маленькой дочкой Софией на руках, которую родила всего несколько дней назад. Певица позировала в отражении зеркала в комнате.

Артистка выглядела спокойно и счастливо: без макияжа и с легкой улыбкой на лице, а ее волосы были собраны в простую прическу. Она была одета в темную кофту, а ее малышка - в белый комбинезон с мелким принтом.

Видео дня

Таким образом ROXOLANA ответила на комментарий другой популярной певицы, солистки группы KAZKA Александры Зарицкой. Саша поинтересовалась, будет ли девушка на репетиции их совместного концерта сразу после родов.

"Ну конечно буду, потому что уже совсем скоро мы встретимся на рождественском шоу", - с позитивом ответила ROXOLANA.

Фронтвумен KAZKA трогательно отреагировала на фото с малышкой, отметив, что уже очень сильно любит ее:

"Какое же маленькое, я уже ее люблю".

Напомним, что о рождении дочери ROXOLANA сообщила 5 ноября. До последнего певица держала в тайне пол и имя первенца. Выдержав интригу, звезда рассекретила, что родила девочку, которую назвала Софией.

Вас также могут заинтересовать новости: