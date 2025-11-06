ИИ-модель Google будет отвечать за обработку информации и принятие решений для сложных задач.

Источники Bloomberg узнали, что Apple близка к заключению сделки с Google по использованию сверхмощной ИИ-модели Gemini в основе улучшенной Siri, которая выйдет в 2026 году.

Компания планирует внедрить ИИ-модель с 1,2 трлн параметров, что сильно превосходит нынешнюю модель со 150 млрд параметров. За это Apple будет платить поисковому гиганту миллиард долларов ежегодно.

По словам собеседников Bloomberg, ИИ-модель Google будет отвечать за обработку информации и принятие решений для сложных задач. При этом Apple не отказывается от своих нейросетей. Siri будет использовать наработки компании параллельно с Gemini, а сделку с Google называют временной, пока внутренняя команда не выдаст что-то лучше.

Отмечается, что Apple не будет публично объявлять о партнерстве с Google. Компания развернет Gemini на своих серверах Apple Private Cloud Compute, которые будут защищены от инфраструктуры Google.

Ранее Тим Кук официально подтвердил, что умную Siri выпустят в 2026 году, вероятно, весной, с iOS 26.4. При этом изначально она должна была выйти еще в iOS 18 с iPhone 17. Потом ее отложили до iOS 18.4, теперь – до iOS 26.4.

Ранее на этой неделе Apple выпустила крупное обновление iOS 26.1, которое принесло ряд полезных улучшений. Среди них – новый способ отключения будильника и таймера и возможность сделать Liquid Glass более читабельным.

Меж тем Apple готовит крупные обновления iPhone, iPad и MacBook на свое 50-ти летие. Главным событием станет выпуск iPhone-раскладушки, которая станет частью серии iPhone 18.

