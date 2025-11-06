Актриса считает, что не смогла бы играть по сценарию.

Украинская актриса театра и кино Екатерина Кузнецова призналась, согласилась бы стать главной героиней романтического реалити "Холостячка".

Соответствующий вопрос 38-летней артистке ("Кохання та полум'я", "Потяг у 31 грудня") задал один из подписчиков ее Instagram-блога, за которым следит более 540 тысяч аккаунтов. Кузнецова призналась, что ей трудно было бы придерживаться правил такого шоу:

"Нет! Это не моя история. Меня бы выгнали на второй день, потому что я бы там хулиганила и нарушала условия сценария".

На вопрос, поверит ли она в любовь снова, актриса ответила, что и не прекращала верить в это чувство. "Почему поверю?! Я точно знаю и верю", - написала она.

Напомним, как сообщал УНИАН, летом этого года Екатерина Кузнецова объявила о разрыве отношений с женихом-россиянином Максимом Аплиным, с которым состояла в отношениях почти восемь лет. Известно, что сейчас актриса живет на две страны - в Украине и Испании.

