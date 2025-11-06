По словам экспертов, этим моделям не страшны поломки.

Кроссоверы предлагают водителям высокий уровень практичности и чаще экономнее внедорожников. Тем не менее, в наше время довольно трудно определить, какие модели стоит покупать.

Эксперты рассказали GoBankingRates, какие кроссоверы способны прослужить не менее 15 лет без серьезных поломок. По их словам, это очень надежные модели.

5 самых надежных современных кроссоверов

Toyota RAV4

Toyota RAV4 остается бестселлером японского автопроизводителя уже более 30 лет. В этом заслуга не только демократичного ценника, но и высокой надежности кроссовера.

Механик и владелец German Car Depot Алан Гельфанд рассказал журналистам, что многие автомобили Toyota рассчитаны на 15-20 лет службы. По его словам, кроссовер RAV4 не является исключением.

"Даже гибридные модели не требуют сложного обслуживания, что объясняет их долговечность", - поделился эксперт.

Subaru Forester

Также Гельфанд посоветовал обратить внимание на Subaru Forester. Он отметил, что даже базовая модель предлагается с полным приводом, что выделяет этот кроссовер на фоне конкурентов.

"Если владельцы будут своевременно менять масло, обслуживать цепь ГРМ и выполнять другие плановые работы по техническому обслуживанию, Forester легко прослужит 15 лет и более", - заверил механик.

Hyundai Tucson

Еще одним кроссовером, который советует купить Гельфанд, стал Hyundai Tucson. Он заявил, что при надлежащем уходе эта модель легко прослужит от 15 до 20 лет.

"10-летняя гарантия на силовую установку покрывает большую часть первоначального периода владения, а надежность двигателя помогает ему прослужить еще много лет после этого", - сказал эксперт.

Honda CR-V

Генеральный директор автомобильной исследовательской платформы FindByPlate.com Рут Калкинс-Шмидт в разговоре с журналистами заявила, что водителям стоит обратить внимание на Honda CR-V. Она подчеркнула, что в восторге от этой модели.

"Он предлагает очень низкий расход топлива для своего класса, а такие функции безопасности, как мониторинг слепых зон и адаптивный круиз-контроль, входят в стандартную комплектацию", - рассказала эксперт.

Hyundai Ioniq 5

Калкинс-Шмидт также рекомендует купить электрокроссовер Hyundai Ioniq 5. По ее словам, это одна из лучших моделей в сегменте.

"Hyundai Ioniq 5 предлагает современные технологии, быструю зарядку и просторный интерьер, который не выглядит настолько футуристичным, что вызывает замешательство", - объяснила эксперт.

5 кроссоверов, которых стоит избегать любой ценой

Ранее в Consumer Reports назвали пять премиальных кроссоверов и внедорожников, которые не стоит покупать. Эксперты заявили, что у этих моделей довольно много проблем.

В частности, в рейтинг вошел Alfa Romeo Tonale. Критике подверглись силовые установки, с которыми предлагается кроссовер, а также недостаточно приятная управляемость.

