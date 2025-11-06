Теперь страны Альянса производят больше боеприпасов, чем производили в предыдущие десятилетия.

Страны-члены Организации Североатлантического договора переламывают ситуацию по производству боеприпасов. Теперь Альянс не отстает от России в этом вопросе. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил во время выступления на промышленном форуме в Бухаресте (Румыния).

"Мы уже переламываем ситуацию с боеприпасами. До недавнего времени Россия производила больше боеприпасов, чем все союзники НАТО вместе взятые. Но это уже не так. Во всем Альянсе мы сейчас открываем десятки новых производственных линий и расширяем существующие", - подчеркнул Рютте.

В частности, как отметил генеральный секретарь Альянса, сейчас в странах НАТО производят больше боеприпасов, чем производили в предыдущие десятилетия.

Как подчеркнул Рютте, такой прогресс надо развивать в других направлениях - от высококачественных средств противовоздушной обороны до недорогих дронов-перехватчиков.

Он добавил, что ключевое значение имеет количество средств, и в этой связи еще одним движущим фактором является креативность. "Речь идет о силе инноваций", - сказал Рютте.

"Нам надо перехитрить наших противников, используя всю нашу мощь, чтобы оставаться в безопасности в будущем", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Украина постоянно пытается наращивать собственное производство различных видов вооружения и призывает союзников инвестировать в украинские производственные мощности.

По данным военного эксперта Павла Нарожного, Украина сейчас производит в разы больше артиллерии, чем Франция и Германия вместе.

Ранее в Европейском Союзе выступили с инициативой обеспечить Украину 2 млн артиллерийских снарядов. До недавнего времени эта цель была выполнена на 80%.

