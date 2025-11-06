Перебои с электроснабжением будут иметь значительно меньшее влияние на стоимость продуктов, чем сезонный фактор.

Необходимость бизнеса активно использовать генераторы в условиях отключений электроэнергии в ноябре не должна сильно повлиять на стоимость продуктов в Украине. Существеннее цены на продукты начнут расти уже в декабре перед рождественскими праздниками.

Такое мнение в разговоре с УНИАН высказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Декабрь месяц - это период подготовки украинцев к Рождеству. У нас с вами традиционно перед праздниками растут цены. Основной причиной роста цен в декабре месяце будет не столько стоимость хранения, сколько увеличение спроса перед праздниками на продуктовую корзину", - сообщил экономист УНИАН.

В то же время использование генераторов для хранения продукции даст дополнительный рост стоимости продовольственных товаров в ноябре в пределах 1,5%, говорит нам Пендзин.

"Цены будут расти в силу увеличения затрат на хранение. Будут блэкауты, будут переходить на генераторы - соответственно, будет дороже. Это будет давать какие-то 1,5% роста цен", - прогнозирует аналитик.

Цены на продукты в Украине - последние новости

УНИАН подсчитал изменения стоимости продовольственных товаров в отечественных супермаркетах в ноябре по сравнению с октябрем месяцем. Цены на большинство продуктов остались стабильными или изменились несущественно в пределах нескольких гривень; некоторые позиции даже подешевели. Единственная категория товаров, которая заметно прибавила в стоимости - куриные яйца.

Что касается молочных продуктов, то сметана, кефир и молоко подорожали в пределах 1-3% по сравнению с октябрем. Сыр Гауда от отечественных производителей при этом подешевел на 4%. В то же время большинство цен выше в среднем на 20%, чем в 2024 году.

