Больше всего местных жителей сегодня тревожит - как пережить зиму.

В последнее время Россия прилагает немало усилий, чтобы усложнить жизнь жителям Черниговской области накануне зимы - люди находятся под постоянными обстрелами, в условиях блэкаутов и озабочены вопросом зимовки.

Больше всего страдают пограничные населенные пункты - Семеновка, Новгород-Северский. Значительно участились обстрелы и самого Чернигова и небольших городов области, в частности Бахмача и Нежина. Сложнее стала ситуация после 20 октября. Тогда в результате вражеских ударов по энергетическим объектам Чернигов и северная часть области погрузились в полный блэкаут. Некоторые районы областного центра и целые громады региона просидели без света несколько суток.

Жителям Чернигова усиление вражеских атак напоминает события 2022 года. Они снова вынуждены прятаться от обстрелов, а детям в детсадах приходится днями сидеть в укрытиях-подвалах вместо уютных групп.

"Это какое-то кошмарное дежавю. Только теперь имеем больше понимания, что происходит вокруг. Мы как будто более подготовлены к этим ужасам", - рассказывает Радио Свобода жительница Чернигова Елена.

Также горожан очень донимают "шахеды". Люди говорят, что на протяжении последних месяцев их стало в разы больше.

"Раньше они как-то над самим городом мало летали, - говорит черниговец Александр. - Все транзитом на Киев или на запад. А это их или больше стали запускать, или им зачем-то Чернигов понадобился, но дронов тех по городу просто тьма! Десятки залетают с разных сторон и летают по кругу".

Жителей черниговских многоэтажек беспокоит вопрос зимовки, ведь в домах не поставишь ни генератор, ни буржуйку, одна надежда на централизованное отопление.

"Не знаешь, что дальше делать, как зиму зимовать. Молодежь еще может уедет куда-то на запад страны. А что делать таким старикам, как я? На пенсию я не выживу. В Чернигове хоть квартиру имею. Но если не будет отопления, то как тогда? Костер в квартире жечь из мебели, чтобы согреться?" - спрашивает пенсионерка Вера из Чернигова.

Размышлениями о поисках жилья, которое можно будет отапливать дровами зимой, поделилась жительница пятиэтажки в Нежине.

"Частных домов по городу много. Будем как-то собираться вместе. Я, если бы у меня был частный дом, обязательно бы кому-то помогла. Жизнь не останавливается", - говорит женщина.

Большинство жителей сел в Черниговской области не рассчитывают на газовое отопление зимой. Они пытаются запастись дровами.

"Как трубу где-то в поле перебьют, так и закончится у нас то газовое отопление. Все село бы мерзло. А так печь затопил - и сиди себе в тепле, в добре", - говорит жительница села вблизи Бахмача.

Однако, несмотря на постоянные воздушные атаки, большинство городов Черниговской области продолжают функционировать. Так, в городе Семеновка, расположенном недалеко от границы с РФ, продолжают работать государственные учреждения, магазины, аптеки, больница. Есть подвоз продуктов. Однако здесь преимущественно проживают пенсионеры.

"Условия для существования в городе есть. Но очень страшно из-за тех обстрелов. Мне кажется, россиянам в последнее время безразлично, куда стрелять. Такое впечатление, что они специально хотят, чтобы люди покинули свои дома", - объясняет одна из жительниц Семеновки.

Кардинально изменилась ситуация с обстрелами и в Нежинском районе, который до недавнего времени считался более-менее безопасным. Из-за российских ударов в домах нежинцев регулярно исчезает свет.

"У нас железная дорога, у нас здесь узловая станция, и они понимали куда лупят. Но попадают в простых мирных людей. Удары россиян нацелены, чтобы нас напугать", - рассказала жительница Нежина Наталья.

Несмотря на опасность жители Нежина не спешат покидать родной город.

"Детей, знаю, вывозят понемногу по возрасту. Если уже может ребенок поехать на какое-то обучение в Польшу, например, то вывозят. Или вывозят ребят, которым уже за 18 - ищут работу за границей. Но большая часть нежинцев, которые хотели уехать - выехали сразу, еще в начале войны. А некоторые уже даже успели побыть за границей и вернуться обратно... Я не выехала, потому что верю, что все будет хорошо", - говорит Наталья.

Вражеские атаки на Черниговскую область

В течение осени Россия усилила атаки на Черниговскую область ударными беспилотниками и баллистикой, пытаясь оставить регион без электроснабжения.

Так, 8 октября российские ударные беспилотники атаковали Нежин, Прилуки, Семеновку, а 15 октября оккупанты ударили по инфраструктурному объекту в Чернигове.

21 октября произошло попадание в объект теплоснабжения и энергообъект в двух общинах Черниговского района. Из-за этого было аварийно отключено электроснабжение в Чернигове и северных общинах области.

Также Россия осуществила массированную дроновую атаку по Новгород-Северскому, в результате чего четыре человека погибли, семеро пострадали.

