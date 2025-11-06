Земля обречена: ученые раскрыли, каким и когда будет конец света

Астрономы считают, что через пять миллиардов лет наша планета либо сгорит в недрах Солнца, либо будет разорвана на части из-за гравитационных сил.

Земля обречена - такое неутешительное предупреждение сделали ученые из Университетского колледжа Лондона и Университета Уорвика. По их расчетам, примерно через пять миллиардов лет Солнце сожжет свое последнее водородное топливо, начнет расширяться и превратится в красного гиганта, который может поглотить или уничтожить нашу планету, пишет Daily Mail.

Доктор Эдвард Брайант, ведущий автор исследования, объясняет:

"Так же, как Луна притягивает океаны Земли, создавая приливы, планета притягивает звезду (Солнце - УНИАН). По мере расширения Солнца это взаимодействие усиливается - и в конце концов Земля может спирально закрутиться внутрь, пока не распадется или не упадет в звезду".

Исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, базируется на наблюдениях за почти полумиллионом звезд, которые уже вступили в фазу после главной последовательности. Ученые обнаружили 130 планет, вращающихся вблизи таких стареющих звезд, - и большинство из них со временем были уничтожены.

0,28% звезд еще имеют крупные планеты рядом. Среди красных гигантов этот показатель падает до 0,11%. Это свидетельствует, что планеты быстро погибают во время расширения своих звезд.

По словам доктора Винсента Ван Эйлена, когда Солнце станет красным гигантом, Меркурий и Венера будут поглощены первыми. Земля, возможно, останется невредимой физически, но жизнь на ней погибнет от радиации и жары.

"Расширение Солнца резко повысит уровень радиации, испарит океаны и уничтожит атмосферу. Даже если Земля не упадет в Солнце, жизнь на ней не выживет", - говорит доктор Брайант.

