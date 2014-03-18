Турчинова призвали написать заявление об отставке за нерешительность и бездействие
Гриценко призвал Турчинова написать заявление о добровольном сложении полномочий председателя Верховной Рады и полномочий Президента - Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил.
Об этом бывший министр обороны написал в своем открытом обращении.
«Александр Валентинович, предлагаю Вам сделать ответственный поступок: написать заявление о добровольном сложении Вами полномочий председателя Верховной Рады, и как следствие - полномочий Президента - Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил», - написал Гриценко.
«Вам самому и всем уже ясно, что Верховный главнокомандующий, тем более в нынешних экстремальных условиях - не Ваше призвание», - говорится в обращении.
«Укажите в заявлении уважительную причину (болезнь, психологическая усталость, или семейные обстоятельства) - Рада проголосует и идите себе с Богом...», - пишет Гриценко.
«В конце концов, вспомните нашу с Вами беседу, накануне Майдана, когда Вы сказали: "Вот выйдет на свободу Юля, я вообще отойду от партии и политики, займусь чем-то более интересным и гармоничным для меня - служба в Церкви, написание книг"... Помните?», - напомнил Гриценко.
«Займитесь, Александр Валентинович - и Вам от этого будет легче и гармоничнее, и всей нашей стране», - пишет он.
Гриценко также объяснил, почему он обратился к Турчинову публично.
«Почему обращаюсь публично? После нашего с Вами последнего разговора "глаза в глаза" о плане противодействия агрессии и Вашей дальнейшей нерешительности и бездействия - встречаться и убеждать Вас в закрытом режиме больше не вижу смысла», - подчеркнул Гриценко.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Кремлеподписано соглашение о принятии в состав РФ в Крыму и Севастополя.
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