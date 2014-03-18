Турчинова призвали написать заявление об отставке за нерешительность и бездействие

Об этом бывший министр обороны написал в своем открытом обращении.

«Александр Валентинович, предлагаю Вам сделать ответственный поступок: написать заявление о добровольном сложении Вами полномочий председателя Верховной Рады, и как следствие - полномочий Президента - Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил», - написал Гриценко.

«Вам самому и всем уже ясно, что Верховный главнокомандующий, тем более в нынешних экстремальных условиях - не Ваше призвание», - говорится в обращении.

«Укажите в заявлении уважительную причину (болезнь, психологическая усталость, или семейные обстоятельства) - Рада проголосует и идите себе с Богом...», - пишет Гриценко.

«В конце концов, вспомните нашу с Вами беседу, накануне Майдана, когда Вы сказали: "Вот выйдет на свободу Юля, я вообще отойду от партии и политики, займусь чем-то более интересным и гармоничным для меня - служба в Церкви, написание книг"... Помните?», - напомнил Гриценко.

«Займитесь, Александр Валентинович - и Вам от этого будет легче и гармоничнее, и всей нашей стране», - пишет он.

Гриценко также объяснил, почему он обратился к Турчинову публично.

«Почему обращаюсь публично? После нашего с Вами последнего разговора "глаза в глаза" о плане противодействия агрессии и Вашей дальнейшей нерешительности и бездействия - встречаться и убеждать Вас в закрытом режиме больше не вижу смысла», - подчеркнул Гриценко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Кремлеподписано соглашение о принятии в состав РФ в Крыму и Севастополя.

Ранее президент РФ Владимир Путин согласился принять Крым и Севастополь в состав России. В своем решении президент РФ опирается на результаты псевдореферендума, а также на "волю народа".





