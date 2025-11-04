Теперь, когда Пентагон дал "зеленый свет" этой идее, аргумент в пользу передачи Украине "Томагавков" стал еще более убедительным, считает издание.

Передача Украине американских крылатых ракет "Томагавк" не спровоцирует Третьей мировой войны, а наоборот - может стать шагом к миру, пишет The New York Post.

Отмечается, что теперь, когда Пентагон дал "зеленый свет" этой идее, аргумент в пользу передачи Украине нескольких "Томагавков" стал еще более убедительным, мол, это может заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Издание пишет, что поскольку представители Министерства обороны США определили, что американские запасы этих ракет достаточны для того, чтобы часть передать Киеву, то это "устраняет одно из опасений президента Дональда Трампа", а именно, что США не должны отдавать то, что им самим нужно для защиты.

Видео дня

"Он также выражал беспокойство, что обучение украинцев пользованию "Томагавками" может занять слишком много времени, из-за чего возникнет риск неточного удара, который может навредить мирным российским гражданам. Но такие аргументы игнорируют мрачную реальность: Москва ежедневно намеренно атакует украинских мирных жителей - и даже не пытается скрыть, что эти ужасы не случайны", - говорится в статье.

Киев же, пишет NYP, наоборот, бьет лишь по военным и стратегическим объектам, а "Томагавки" ему нужны, чтобы поражать цели внутри территории России - так же, как Москва бьет далеко по западу Украины. Мол, это усилит угрозу для критически важной энергетической отрасли Путина, а также для баз, которые поддерживают его вторжение.

Издание отмечает, что в течение лет Путин запугивал мир Третьей мировой войной, чем заставлял бывшего президента США Джо Байдена затягивать с решениями о поставках оружия Украине. Но каждый раз, когда Киев в конце концов получал новые возможности, Москва просто это "проглатывала".

"Недавно Трамп заявил, что пока не планирует передавать "Томагавки", но добавил: "Я могу изменить свое мнение". Если он действительно стремится достичь "мира через силу", это именно тот момент, чтобы сделать этот шаг. Именно так можно положить конец этой войне", - подытоживается в маетриале.

"Томагавки" для Украины: последние новости

Как сообщал недавно УНИАН, Пентагон дал добро на поставку ракет "Томагавк" в Украину. Издание CNN со ссылкой на осведомленные источники рассказало, что американское военное ведомство подсчитало, что такая помощь Киеву не окажет негативного влияния на американские арсеналы, мол, теперь решение за президентом США Дональдом Трампом.

Forbes писало, что история с "Томагавками" будет иметь далеко идущие последствия и покажет, как на самом деле Дональд Трамп настроен в отношении российско-украинской войны и действительно ли он так сильно желает ее закончить. Издание убеждено, что в условиях, когда Путин продолжает уклоняться от переговоров о мире и усиливает удары дронами и ракетами по Украине, Трампу придется как-то на это реагировать, если он действительно хочет мира.

Экс-заместитель председателя СБУ Виктор Ягун объяснил, что даст Украине наличие ракет "Томагавк". По его мнению, это станет маркером практической интеграции украинской армии в логистическую и оперативную систему НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: