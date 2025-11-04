Пара отметила 10 лет отношений.

Виктор Павлик и его жена Екатерина отметила десятую годовщину отношений. Однако, не все пошло по плану, ведь Народный артист Украины несколько запутался в датах.

В своем блоге в Instagram Екатерина Репяхова рассказала, что 4 ноября исполнилось ровно 10 лет, как она познакомилась с Виктором Павликом.

"10 лет назад наши тропы пересеклись. Никто из нас не знал, что эта встреча станет судьбоносной. Мы были из разных поколений, из разных миров, но жизнь не ошиблась..." - написала блогерша.

Впрочем, не обошлось без конфуза. Известный украинский певец во время поздравления жены с праздником немного оговорился и поздравил ее с 4-й годовщиной. На что Катя отреагировала с юмором и выставила видео с этим моментом в своих соцсетях.

"Это только мой муж может так поздравить?" - поинтересовалась она.

В честь праздника молодая жена Виктора Павлика также опубликовала их совместные фото. Блогерша отметила, что десять лет вместе были не простыми, но она готова прожить вместе еще не одно десятилетие:

"За эти годы было все: и вера, и борьба, и изменения. Мы оба стали другими. Он увидел жизнь по-новому, а я научилась настоящей любви - терпеливой, глубокой, зрелой. Десять лет назад это казалось невозможным, а сегодня - это наша история. И я знаю точно: впереди еще много наших "десять".

К слову, недавно Екатерина Репяхова поделилась, почему пожалела о сделанной пластической операции на подбородке.

Вас также могут заинтересовать новости: