Покровск и Константиновка стали на пути российских оккупантов к выполнению задач, которые президент России Владимир Путин поставил перед своей захватнической армией. Об этом в комментарии УНИАН сказал Роман Костенко, народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос о ситуации вокруг Покровска и Константиновки, а также того, действительно ли ожидаются бои непосредственно за Константиновку, он отметил, что цели россиян по захвату этих городов заключаются просто в том, что российские оккупанты хотят захватить весь Донбасс.

"Сейчас идут эти бои. Это города, которые стали на их пути к выполнению этих задач, которые были поставлены Путиным перед его армией", - сказал депутат.

Говоря о Покровске, депутат отметил, что там сложная ситуация.

"Сейчас туда брошено много подразделений, в том числе, спецподразделений. Таких как "Альфа", ГУР... Они пытаются стабилизировать ситуацию там", - подчеркнул Костенко.

Так, добавил он, враг пытается просачиваться в Покровск.

"Там еще нет целых бригад по количеству, но он уже есть и он начинает закрепляться. И где-то начинает поджимать наших защитников. Но хуже всего - это то, что они создают такие условия для полуокружения", - подчеркнул парламентарий.

Относительно Константиновки депутат отметил, что не исключается, что российские захватчики будут продвигаться. Он сказал:

"Там также ситуация сложная. Там просто так по городу никто не передвигается. Враг контролирует его своими средствами FPV, дронами... Сейчас пока там не так критично, как по Покровску".

Война в Украине - ситуация в Покровске

Как сообщал УНИАН, ранее дополнительные силы спецназа высадились в Покровске. Происходила работа по ликвидации попыток врага расширить огневое воздействие на логистику.

Впоследствии журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке отметил, что российские оккупанты захватили 85% Покровска. По его словам, никаких признаков украинского контрнаступления на севере города не наблюдается.

Кроме того, старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" заявил, что впереди - бои за Константиновку. По его словам, сейчас на этом направлении начинают увеличиваться потери личного состава российских оккупантов.

