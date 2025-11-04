Программа энергосбережения в стране стартует в 2026 году.

Австралия будет предоставлять потребителям не менее трех часов бесплатной солнечной электроэнергии ежедневно согласно новой правительственной программе. Энергию получат и те домохозяйства, которые не имеют солнечных панелей, передает Reuters.

Программа под названием Solar Sharer стартует в штатах Новый Южный Уэльс и Южная Австралия, а также в части Квинсленда. Это самый густонаселенный юго-восток страны. Потребители получат бесплатную солнечную электроэнергию, когда мощность ее производства будет самой высокой - в середине дня.

Избыток электроэнергии именно в пиковые часы производства в теории позволит разгрузить ее потребление в течение остальных суток и в целом снизить стоимость электроэнергии для всех австралийцев.

Около четырех миллионов домохозяйств в Австралии имеют солнечные панели на крышах своих домов, и в пиковые часы солнечных послеобеденных дней они могут поставлять столько энергии, что цены на электроэнергию становятся минусовыми.

При этом пик потребления часто наступает на несколько часов позже, что создает нагрузку на электросеть. Поэтому с помощью Solar Sharer правительство хочет побудить граждан переносить большую часть потребления на время активной добычи энергии - включать мощные приборы, заряжать транспортные средства и тому подобное.

После соответствующего заявления правительства, акции двух крупнейших австралийских поставщиков электроэнергии AGL и Origin Energy упали на 3% до конца дня.

Возобновляемая энергетика в мире - главные новости

В начале осени в Японии были представлены проекты солнечных батарей, мощнее крупных атомных электростанций. Страна имеет большую плотность населения и гористый рельеф, поэтому пространство для развертывания солнечных ферм у нее достаточно ограничено - соответственно, каждая местная панель должна производить гораздо больше стандартных.

А Китай месяц назад начал строительство грандиозного проекта прямо посреди пустыни. Здесь будет размещена самая длинная линия солнечных панелей в мире протяженностью 400 километров.

