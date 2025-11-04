Если не дать согласия - моб просто исчезнет.

Для Minecraft вышел мод Creeper Consent, который делает криперов вежливыми - теперь перед тем как взорваться, они спрашивают у игрока разрешение.

Когда моб подходит слишком близко, появляется окно с вопросом: "Можно взорваться?". Если выбрать "нет" - крипер просто исчезает. Если "да" - взрыв происходит как обычно.

Автор мода SectorFive показал, как это работает, в коротком ролике на YouTube. Игроки уже предложили добавить немного эмоций, например, чтобы криперы грустно уходили после отказа, а не просто пропадали.

Другие предложили сделать взрывы полезными, превращая их в вспышки костной муки, чтобы на месте появлялись цветы и трава.

Создатель проекта отметил, что не планирует активно развивать мод и открыт для доработок от коммьюнити: "Если хотите добавить новую фичу или что-то исправить - вносите свой код".

