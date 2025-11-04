В сети не оценили новинку от ее бренда.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала объектом шуток в сети из-за праздничного рецепта, который комментаторы окрестили как "теплая вода со специями".

В видео на Instagram-странице ее пищевого бренда "As Ever" 44-летняя жена принца Гарри показала, как кипятит воду в кастрюле, добавляет туда специи из набора за 16 долларов и оставляет настаиваться. Затем Меган наливает жидкость в стаканы и украшает напиток корицей, лимоном и ложкой меда собственного бренда за 28 долларов.

Герцогиня назвала это уютным напитком для всей семьи, отметив, что желающие могут добавить алкоголь, "чтобы сделать напиток более взрослым". Но, по ее словам, без спиртного он более успокаивающий, особенно в холодное время года.

Как пишет Daily Mail, видео вызвало волну обсуждения в сети. Один из комментаторов пошутил, что им представили "освежитель воздуха в чашках", а другой сравнил напиток с смесью для ароматизации дома, которой риелторы пользуются перед показом жилья:

"Если я не ошибаюсь, Меган Маркл просто сделала глинтвейн из воды? Разве специи не добавляют в сидр или вино, а не в воду?".

Как известно, "As Ever" объединяет кулинарию, декор и товары для дома с философией "уюта, благодарности и общности". Маркл позиционирует его как продолжение собственного стиля жизни в Монтесито. В коллекциях - пряности для горячих напитков, мед, джемы, кухонные наборы, свечи и текстиль.

