Исполнительница рассекретила имя малыша.

Украинская певица СолоХа (настоящее имя - Тереза Балашова), которая в августе 2025-го года в третий раз стала мамой, покрестила новорожденного сына и показала редкие кадры с таинства в храме.

"Сегодня родился новый христианин. Пусть Господь хранит моего сынишку", - подписала исполнительница короткий видеоролик, опубликованный в Instagram.

В stories певица показала еще пару снимков с малышом, на одном из которых рассекретила его имя, написав: "Покрестили Акимчика. Дай Бог здоровья и мира нашим деткам".

Как известно, у СолоХи есть еще две дочери: Ариана, появившаяся в первом браке, и Ева, рожденная от союза с мужчиной по имени Максим, чью личность артистка предпочитает держать в тайне.

Напомним, недавно СолоХА призналась, что подала заявку на участие в Национальном отборе на "Евровидение-2026".

"Для моего участия даже не нужно менять общепринятые правила, поскольку я не посещала страну-агрессора", - отметила певица, намекая на свою коллегу Олю Полякову, которая требует изменить правила участия в конкурсе.

