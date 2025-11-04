В октябре за месяц российские оккупанты сбросили больше всего управляемых авиабомб с начала этого года.

За первые 10 месяцев этого года российские захватчики сбросили такое же количество управляемых авиационных бомб, как за весь прошлый год. Как говорится в сообщении Министерства обороны Украины в Telegram, в октябре российские оккупанты резко увеличили количество ударов управляемыми авиабомбами по территории Украины.

"За месяц - более 5 328 КАБов по позициям наших войск и прифронтовых городах. Это наибольшее количество сброшенных КАБов за месяц с начала 2025 года", - отмечается в сообщении.

Как отмечают в оборонном ведомстве, воздушный террор со стороны России растет.

В частности, за 10 месяцев враг уже сбросил около 40 тысяч авиабомб. Это столько же, сколько за весь прошлый год.

Война в Украине - использование КАБов

Как сообщал УНИАН, в октябре начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заверил, что украинские силы противовоздушной обороны способны сбивать управляемые авиационные бомбы с реактивным двигателем. Сейчас новые модификации КАБов россияне используют в единичных случаях в основном для того, чтобы протестировать эффективность украинской обороны.

Сейчас КАБы представляют больше опасности именно для гражданского населения и тыла: они являются не очень точным оружием. Обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников предполагает, что дальность КАБов уже может достигать до 200 км, если анализировать запуски российских КАБов и дистанции поражения ими, которые уже состоялись, в частности, в Полтавской области, по городу Лозовая в Харьковской области.

