Заявки на выплаты единовременного пособия в виде 1000 гривень будут принимать с 15 ноября по 15 декабря 2025 года.

На выплату "Зимней поддержки" в размере 1000 гривень в бюджете заложено 10 миллиардов гривень. Подать заявку можно будет с 15 ноября до 15 декабря.

Об этом журналистам сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, передает "Радио Свобода".

На выплату 1000 гривень единовременного пособия в бюджете министерства предусмотрено 10 миллиардов гривен. Еще 4,4 миллиарда было забюджетовано на единовременную выплату по 6500 гривень украинцам, которые больше всего пострадали от боевых действий или столкнулись со сложными жизненными обстоятельствами.

"В целом получателей той или иной формы государственной поддержки в Украине около 15 млн человек. Средства, предусмотренные на выплаты 1000 грн в рамках правительственной "Зимней поддержки", учитывают потребности этих людей. Это и оплата коммунальных услуг, и лекарства, и теплая одежда или обувь", - заявил Улютин.

По его словам, заявки на выплаты единовременного пособия в виде 1000 гривень будут принимать с 15 ноября по 15 декабря этого года. После этого постепенно будут осуществлять выплату средств.

В правительстве ожидают, что программой воспользуются около 10 миллионов украинцев. Из них 3 миллиона заявок будет подано на детей. Люди, которые находятся на временно оккупированных территориях или за рубежом, получить средства не смогут.

Заявки на детей (по свидетельству о рождении) нужно будет подавать отдельно. Для тех, у кого нет доступа к "Дие" или банковским сервисам, будут действовать альтернативные каналы - банки-партнеры и "Укрпочта".

Люди старшего возраста и люди с инвалидностью смогут получить 1000 грн в рамках "Зимней поддержки" через "Укрпочту". Все, что нужно будет сделать - это дождаться визита почтальона или прийти в отделение в день получения пенсии.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, в прошлом году единовременной выплатой в размере 1000 гривень воспользовались более 14 миллионов украинцев. 57% средств было потрачено населением на оплату коммунальных услуг.

В этом году прогнозируемая цифра получателей помощи меньше из-за сокращения срока подачи заявки на выплату. Воспользоваться средствами люди смогут в течение полугода.

"Я не считаю это популизмом. Война продолжается, мы богаче не становимся, эта программа должна поддержать людей в зимний период", - добавила Свириденко.

По подсчетам The Economist, Украине не хватает почти 400 млрд долларов в ближайшие годы.

Как ранее отмечала председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа, на ближайшие четыре года Украине не хватает 65 млрд долларов. В частности 18,1 млрд долларов - на 2026 год.

Покрыть дефицит украинского бюджета мог бы "репарационный кредит" из замороженных российских активов, однако страны ЕС пока не смогли согласовать это решение.

Более того, как писало Politico, в Евросоюзе опасаются, что отказ Бельгии, в которой находится большая часть замороженных активов России, от предоставления Украине "репарационного кредита" на сумму 140 млрд евро может поставить под угрозу программу кредитования МВФ.

Напомним, МВФ прогнозирует, что война в Украине продлится еще как минимум в 2026 году. В Фонде рекомендовали украинским властям принять решительные шаги по увеличению поступлений в госбюджет.

