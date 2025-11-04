Новая разработка 'Интерпайпа' уже успешно используется на газовых месторождениях Украины

Речь идет о резьбовом соединении UPJ-QR для вдвое более быстрого спуска в скважину.

Украинская промышленная компания "Интерпайп" добавила к собственной линейке резьбовых соединений UPJ новую разработку - полупремиальное решение UPJ-QR "Quick Run", сообщается в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, соединение UPJ-QR специально предназначено для труб больших диаметров, а его конструкция значительно облегчает и ускоряет сборку трубных колонн при спуске в нефтегазовую скважину.

UPJ-QR рассчитано на использование в качестве поверхностных и промежуточных обсадных колонн в нефтегазовых скважинах и является улучшенной альтернативой "традиционной" резьбе АРЕ Buttress.

"Трубные колонны с соединением UPJ-QR уже используются на газоконденсатном месторождении в Украине. Повышенная скорость спуска таких колонн была подтверждена на месте - полная сборка соединения на трубе диаметра 339,7 мм потребовала 4-5 оборотов и заняла всего 20 секунд. Для сравнения в аналогичных условиях для свинчивания колонны с резьбой Buttress нужно не менее 10-15 оборотов и несколько минут", - говорится в сообщении.

Юрий Курацапов, начальник отдела технического сопровождения продаж и полевого сервиса ИНТЕРПАЙП: "Движущей силой для новых разработок ИНТЕРПАЙП часто является желание решить проблему, с которой сталкиваются клиенты. В этот раз мы сосредоточились на сложностях со сборкой нефтегазовых колонн на больших диаметрах, а именно - перекоса при посадке трубы. Новое соединение UPJ-QR имеет широкий шаг витков и больший конусный наклон профиля резьбы. Такая конструкция обеспечивает легкую посадку, высокую устойчивость к перекосам при свинчивании и повышенную прочность соединения".

В "Интерпайпе" также сообщили, что компания уже более 10 лет разрабатывает премиальные резьбовые решения для энергетического рынка. Линейка премиальных и полупремиальных трубных соединений UPJ уже завоевала постоянных клиентов как в Украине, так и за рубежом, в частности на Ближнем Востоке, Средней Азии, Северной и Южной Америке.

Справка

ИНТЕРПАЙП - украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 50 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2024 году ИНТЕРПАЙП реализовал 511 тыс. т трубной продукции и 115 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов осуществляется под брендом KLW.

Общая численность сотрудников ИНТЕРПАЙП составляет около 9,5 тыс. Численность наших сотрудников, которые служат в рядах ВСУ или других силовых структур, находится на уровне 1070 человек.

В 2024 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней 5,5 млрд грн, что является рекордным объемом уплаченных налогов и сборов.