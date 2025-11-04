Румыны за 1 евро приобрели 18 истребителей F-16: аналитики пояснили, в чем выгода Украины

Румыния за символическую плату в 1 евро приобрела у Нидерландов 18 истребителей F-16.

Румыния приобрела у Нидерландов 18 истребителей F-16 за символическую сумму в 1 евро. Официальное подписание контракта состоялось сегодня, 3 ноября, в Бухаресте, сообщили в Минобороны страны.

Как пишет Defence Express, теперь в румынских воздушных силах 67 самолетов F-16. Но все они бывшие в употреблении. Страна с 2013 года покупала списанные истребители. Сначала купила 17 машин в Португалии за 316 млн евро. Затем еще 32 самолета у Норвегии за 388 млн евро.

"То есть весь парк из 67 подержанных F-16 Бухаресту обошелся в 704 млн евро. Но дополнительные 18 самолетов - это о финализации давно запланированного переноса учебного центра по подготовке пилотов истребителей F-16 в Европе. Потому что эти истребители предназначены именно для обучения", - добавили авторы.

Этот центр ранее был расположен в Нидерландах, и пилоты учились на этих самолетах там. Но с переходом страны на F-35 потребность в них исчезла.

В Румынии учебный центр будет расположен на 86-й авиабазе Борча [Borcea], где с прошлого года выпускают пилотов. В этом центре обучение будут проходить и украинские летчики, которые осваивают F-16. Поэтому, отметили аналитик, усиление румынских воздушных сил "учебными" F-16 - это позитив для Украины.

Также Румыния будет нести расходы на обслуживание и поддержание в летной готовности этих F-16. Это должно быть компенсировано стоимостью обучения пилотов для других стран. Но, отметили авторы, проблема в том, что в Европе теперь на этих истребителях летает мало государств.

"Кроме самой Румынии и Украины - это еще Польша и Греция, которые еще будут их держать довольно долго в строю. Но поляки с самого начала эксплуатации F-16 направляют своих пилотов учиться в США", - добавили журналисты.

Португалия, которая ранее обучала пилотов в Нидерландах, собирается снимать эти истребители с вооружения. Бельгия также на старте вывода их из эксплуатации. Остается только Словакия с Болгарией, которые с задержками, но усиливаются новыми F-16V, но в довольно умеренном количестве - 14 и 16, соответственно.

"То есть пока "учебные" F-16 для Румынии это больше про "важное бремя". Но он позволяет в конце концов решить румынскую проблему - значительное количество истребителей при недостаточном темпе обучения пилотов для них", - пояснили аналитики.

Развитие воздушных сил Украины

Как писал УНИАН, в Украине планируют создать авиапарк из 250 истребителей. Эксперты напомнили, что их мало приобрести, а нужно зе поддерживать в боеспособном состоянии.

При этом основным станет шведский истребитель Gripen, которых запланировано приобрести до 150 единиц. Кроме Украины их планирует покупать сама Швеция, Бразилия, Колумбия и ряд других стран.

