Инициатива бесплатных путешествий по железной дороге продлится ориентировочно четыре месяца.

Государственная "Укрзализныця" не требует дополнительных средств от государства на финансирование программы бесплатных путешествий по железной дороге "УЗ-3000".

Об этом во время встречи с журналистами сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, передает "Радио Свобода".

По его словам, инициатива будет реализовываться за счет мест, которые остаются пустыми в непиковый сезон. При этом расходы планируют компенсировать за счет пересмотра цен на билеты премиум-сегмента.

Видео дня

"Чтобы скомпенсировать возможную потерю дохода от тех, кто воспользуется "километрами", а так все равно ехал бы за деньги, параллельно внедряем компенсаторы, в частности более гибкое ценообразование в премиум-сегменте, который сегодня еще зарегулирован. Поэтому эти дополнительные километры нагрузки на государственный бюджет не увеличивают", - отметил Перцовский.

Отмечается, что украинцы получат эти 3000 км уже этой зимой, а действовать программа будет в месяцы низкого сезона - ориентировочно всего четыре месяца.

Данная программа не распространяется на вагоны 1-го класса, СВ и поезда международного сообщения. Для такого типа билетов компания планирует параллельно вводить динамическую цену и дополнительные сервисы, чтобы, в частности, компенсировать расходы на программу.

"В период низкого спроса на пассажирские перевозки УЗ имеет 200-250 тысяч в месяц незаполненных мест в поездах дальнего следования. И именно их УЗ предлагает использовать для социальной программы", - добавил председатель правления УЗ.

Программа "УЗ-3000" - главные новости

1 ноября президент Владимир Зеленский поручил разработать программу бесплатных путешествий по железнодорожным путям Украины для всех украинцев. Таким образом каждый сможет бесплатно в пределах страны выбрать железнодорожные маршруты и проехать 3 тысячи километров.

Позже в "Укрзализныце" прокомментировали эту инициативу и отметили, что эта программа поможет разгрузить пиковые периоды и снизить ажиотаж на билеты.

Кроме того, заместитель председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко отметил, что украинцы не смогут бесплатно ездить поездами по программе "УЗ-3000" в пиковые периоды. Данная программа будет доступна только тогда, когда вагоны ездят полупустыми.

Вас также могут заинтересовать новости: