Премьера Xiaomi 17 Ultra ожидается в ближайшие месяцы.

В сети появились новые подробности грядущего суперфлагмана Xiaomi 17 Ultra. Устройство позаимствует многие характеристики у Xiaomi 17 Pro Max, однако у него будет особенность, которая будет выделять его на фоне всех других флагманских смартфонов, пишет Gizmochina.

Утверждается, что Xiaomi 17 Ultra будет поставляться с самым большим датчиком основной камеры в индустрии и "представит новое поколение перископической телефототехнологии, разработанной Xiaomi".

Кроме того, китайский разработчик предложит дополнительные возможности камеры и новый внешний объектив, который, как сообщается, превзойдет все существующие системы внешних зум-объективов, доступные на рынке.

В ранних утечках говорилось, что 17 Ultra будет оснащен совершенно новым 50-мегапиксельным сенсором основной камеры. Упоминается улучшенная технология цифрового зума и функция плавного перехода от основной камеры к телеобъективу.

Аппаратной основой новинки станет процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Гаджету также приписывают большую батарейку и 6,9-дюймовый экран с разрешением 2K. Премьера ожидается до конца текущего года в Китае.

Ранее в сети появился список глобальных устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 3. Некоторые модели обновятся уже в ноябре, а другим придется подождать до 2026 года.

УНИАН писал, что смартфоны Xiaomi научились запускать ПК-игры прямо из Steam. Теперь поиграть в Hollow Knight: Silksong можно и на телефоне.

