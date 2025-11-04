Девушка говорит, что случайно познакомилась с ним еще до начала шоу.

Бывшая участница романтического реалити "Холостяк-14" Вита Зварыч, более известная в сети как Виточка, рассказала о своем общении с героем предыдущего сезона шоу Александром Тереном.

В интервью РБК-Украина девушка призналась, что не ожидала реакции Терена на комментарии украинцев о том, что она пришла не на тот сезон, поскольку идеально подошла бы бывшему "Холостяку". В то же время Виточка говорит, что ей было приятно его внимание:

"Мы уже успели случайно познакомиться в начале сентября. Мне хотелось тогда пошутить что-то на тему "Холостяка", но нельзя было себя "выдавать". Надеюсь, следующая встреча будет уже не случайной и основанной на искренней инициативе".

Также девушка ответила на предположения пользователей сети о том, что она якобы стала "разлучницей" в отношениях между Тереном и блогером Еленой Мандзюк.

"Честно говоря, я не настолько близко знакома с Александром, чтобы быть "разлучницей". А с Еленой Мандзюк не знакома совсем. И слово "разлучница" в контексте моей личности мне не совсем нравится, ведь подобное поведение никогда не было мне присуще. А о личных отношениях между Александром и Еленой знаю не больше, чем пишут в медиа", - пояснила она.

Зварыч напомнила, что их с Тереном свидание состоится только после того, как подписчики закроют военный сбор. Она признается, что не рассматривала ветерана в роли избранника, однако в шоу он произвел на нее приятное впечатление:

"Однако опять же: не хочется воспринимать человека только с экрана или соцсетей, ведь это впечатление может быть ложным. Так или иначе, я считаю, что у нас с Александром действительно много общего, а потому эта встреча непременно будет интересной".

Как известно, в сети долгое время ходили слухи о том, что Александр "Терен" Будько находится в отношениях с блогершей Еленой Мандзюк. Они не подтверждали романтическую связь, однако говорили, что имеют теплые отношения.

После того, как Терен начал обсуждать возможность свидания с Виточкой, Мандзюк объявила, что заблокировала Терена в социальных сетях. Некоторые подписчики увидели связь между этими событиями.

