По данным аналитиков, враг имеет успех в Донецкой и Харьковской областях.

Российские военные продвинулись возле нескольких населенных пунктов Донецкой и Харьковской областей. Об этом свидетельствует обновленная карта украинского аналитического мониторингового проекта DeepState.

Так, как сообщили аналитики, враг имеет успех вблизи сел Карповка и Казацкое Донецкой области. Кроме того, российские войска снова продвинулись в городе Покровске, за который сейчас ведутся ожесточенные бои.

Также, по данным DeepState, за последние сутки оккупанты имеют продвижение вблизи села Боровская Андреевка Харьковской области.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, спецназовцы ГУР зачистили "серую зону" на территории Каховского водохранилища, дамбу которого российские оккупанты взорвали в 2023 году. Отмечалось, что в рамках операции в районе участка "Большие Кучугуры", который находится в 7 километрах от береговой линии, спецназовцы обнаружили и ликвидировали двух оккупантов. Над территорией островов бойцы подняли сине-желтый флаг и взяли ее под контроль.

Также мы писали, что дополнительные силы спецназовцев прорвались в Покровск на помощь Главному управлению разведку МО. По данным украинской разведки, сейчас продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности ГУР.

Издание Independent объяснило, куда пойдет дальше Россия, если захватит Покровск. По мнению журналистов, это даст ей платформу для продвижения на север к двум крупнейшим городам Донецкой области - Краматорску и Славянску. Кроме того, как отмечалось, это будет важнейшее территориальное достижение российской армии в Украине с момента захвата Авдеевки в начале 2024 года.

