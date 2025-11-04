Федерация металлургов призвала удержать тарифы на передачу электроэнергии: Украина рискует потерять кадровый потенциал

Постоянное повышение тарифов на электроэнергию со стороны НЭК "Укрэнерго" может поставить под угрозу существование промышленности в Украине. Об этом заявил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, комментируя возможный рост тарифов на передачу электроэнергии в 2026 году.

По его словам, энергоемкие предприятия уже исчерпали запас прочности, а очередное повышение ставок сделает их работу экономически невозможной.

"Это уже не вопрос конкурентоспособности, а вопрос, останется ли в Украине промышленность вообще. "Укрэнерго" удобно перекладывать все проблемы на бизнес, не слишком заботясь о собственной эффективности. Но запас прочности энергоемкого производства давно исчерпан", - отметил Беленький.

Он подчеркнул, что последствия такой политики будут системными: остановка предприятий, сокращение персонала, падение налоговых поступлений и валютной выручки экспортеров.

"Заставить остановить промышленное предприятие гораздо легче, чем потом восстановить его работу. Мы рискуем потерять главное - кадровый потенциал. И если сейчас экономика еще как-то балансирует за счет международной поддержки, то после войны все утраченное будет невозможно наверстать", - предупредил он.

Глава Федерации металлургов призвал власти не допустить принятия необоснованных решений по повышению тарифов и подчеркнул, что эффективность государственных энергетических компаний должна обеспечиваться внутренними реформами, а не давлением на промышленность, которая остается основой украинской экономики.