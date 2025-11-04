Сергей Марченко отметил, что принятие новой программы с МВФ не связано напрямую с предоставлением "репарационного кредита".

Согласование новой программы Международного валютного фонда (МВФ) для Украины могут окончательно финализировать в январе 2026 года.

Об этом во время встречи с журналистами сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает РБК-Украина.

По его словам, перенос сроков с декабря возможен по причинам, которые не связаны с Украиной, а "скорее вызваны внутренними операционными процессами Фонда".

"Миссия МВФ будет в Украине в ноябре. Оптимальный вариант для Украины - согласование программы в декабре", - отметил Марченко.

Он добавил, что принятие новой программы с МВФ не связано напрямую с предоставлением ЕС "репарационного кредита".

В то же время министр указал, что формирование программы предусматривает согласование параметров финансирования государственного бюджета из других источников, частью которых является и "репарационный кредит" от Европейского Союза.

Помощь Украине - последние новости

Председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа отмечала, что на ближайшие четыре года Украине не хватает 65 млрд долларов. В частности на 2026 год не будет хватать 18,1 млрд долларов.

Решить проблему дефицита украинского бюджета мог бы "репарационный кредит" из замороженных российских активов, однако страны ЕС пока не смогли согласовать это решение.

3 ноября сообщалось, что отказ Бельгии поддержать "репарационный кредит" на сумму 140 млрд евро для Украины может побудить МВФ заблокировать финансовую поддержку Киева, что приведет к потере доверия к экономической жизнеспособности страны.

По прогнозам МВФ, война в Украине продлится еще как минимум в 2026 году. Поэтому в Фонде рекомендовали украинским властям принять решительные шаги по увеличению поступлений в госбюджет.

