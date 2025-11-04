Речь идет о военнообязанных и резервистах до 25 лет, которые во время действия военного положения подписывали контракт с ВСУ.

Верховная Рада приняла за основу законопроект о годовой отсрочке от мобилизации для молодежи, которая отслужила по контракту во время военного положения.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за правительственный проект Закона "О внесении изменения в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации некоторым категориям граждан" (регистрационный номер 13574) проголосовало 283 народных депутата Украины.

Речь идет о военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения заключили контракт на один год и уже уволены со службы.

В законопроекте предусмотрено предоставить таким молодым людям отсрочку от мобилизации сроком на 12 месяцев после увольнения.

Изменение правил отсрочки от мобилизации

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября в Украине изменились правила предоставления временного освобождения от службы. Теперь отсрочку от мобилизации можно оформить без личного присутствия в ТЦК. При этом подать документы можно онлайн или в ближайшем центре административных услуг, после чего можно отслеживать процесс в приложении "Резерв+". Также отсрочки будут продлеваться автоматически, без необходимости посещать учреждение.

