Много внимания было уделено вопросам оружия, масштабированию производства дронов, потребностям бригад.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими защитниками на пункте управления 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", который вместе со смежными подразделениями ведет оборону на Добропольском направлении.

"Заслушал доклады военных, обсудили ситуацию на передовой и самые актуальные потребности, много внимания уделили вопросам оружия, масштабированию производства дронов, потребностям бригад, опыту 1-го корпуса НГУ "Азов" и других", - отметил он в Telegram.

Как сказано на сайте президента, глава государства заслушал доклады Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского, командира корпуса Дениса Прокопенко и командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ Олега Апостола.

Видео дня

В частности, военные доложили о продолжении ликвидации Добропольского выступления, зачистке и дальнейшей обороне Шахово, работе по укреплению флангов обороны Покровска и Мирнограда и защите логистических маршрутов. По словам военных, враг не оставляет попыток восстановить позиции на Добропольском выступе.

По итогам докладов сказано, что есть необходимость в более тесном взаимодействии дроновых и наземных подразделений, в частности в параллельном применении артиллерии, дальнобойных и высокоточных снарядов. Также говорили об освобождении украинских воинов из российского плена и необходимых для этого усилиях.

Вместе с тем, президент поблагодарил бойцов за службу и лично отметил государственными наградами.

"Защитники несут службу на важном направлении. Спасибо воинам за защиту Украины и нашей территориальной целостности. Это наше государство, это наш Восток, и мы обязательно сделаем максимум, чтобы сохранить его украинским", - подчеркнул Зеленский.

Ситуация в Донецкой области - что известно

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Зеленский заявил, что сражаться на Добропольском направлении непросто, но украинская операция продолжается. По словам президента, в России понимают, что проиграли инициативу на этом направлении и готовят реванш. В частности, захватчики осуществляют накопление войск. При этом, до 30% всех боевых действий на фронте происходят в районе Покровска.

По данным американского Института изучения войны (ISW), оккупанты и в дальнейшем продвигаются на Покровском направлении. Захватчики проникают в Покровск из района Зверево-Шевченко-Новопавловка и накапливаются на северо-восточной и южной окраинах Покровска.

Вас также могут заинтересовать новости: