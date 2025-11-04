Контракты в частности позволяют устанавливать конкретные сроки службы.

Набор военнослужащих по контракту - это единственный правильный путь для пополнения рядов Сил обороны Украины. Такое мнение высказал Денис Швыдкий, начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР в эфире Ранок.LIVE.

"Это сигнал, что наше государство начинает мыслить не мобилизацией, а профессиональной армией. Когда люди туда будут идти мотивированные. И будет модель армии не по повестке, а по выбору. Люди будут понимать, на сколько они будут идти служить, на каких условиях, на какую должность, где это все четко гарантируется. Человек будет понимать, если он пошел работать оператором БПЛА, его не бросят в пехоту. И если он пошел служить на 1 год, что ему не придется здесь сидеть 5-10 лет", - сказал защитник.

Он добавил, что Украина движется в том направлении, чтобы перевести все войско на контрактную основу.

"Мы давно пропагандируем, что лучше подписывать контракт. Контрактная служба - это твоя ответственность. Вы должны выполнять свои обязанности. И с контрактной службы тяжелее условия для увольнения. Но у тебя есть гарантии. Во-первых, финансовые - там есть дополнительные выплаты, льготы. И это также гарантия, что ты имеешь четкие сроки службы и выбираешь должность", - добавил Швыдкий.

Контракты в Силах обороны: что известно

Ранее о том, что в Украине после окончания войны хотят ввести различные формы контрактов сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что контракты будут рассчитаны на срок от 1-5 лет. По его словам, сейчас государство ищет финансирование под эту идею.

По словам майора ВСУ, политолога Андрея Ткачука, государство должно предоставить возможность действующим военным подписывать такие контракты, чтобы те понимали сроки службы. Он отметил, что это должно "восстановить определенную справедливость".

