Появятся уверенность, энергия и ощущение нового начала.

Когда Марс перейдет в знак Стрельца, энергия этого огненного транзита принесет оптимизм, решительность и обновленное чувство цели. Четыре знака Зодиака почувствуют, что все вокруг наконец складывается как нужно. Те мечты, что были временно отложены из-за сезона затмений, снова оживут. Марс в Стрельце вдохновит действовать, пробуждая внутреннюю силу и помогая увидеть путь к исполнению задуманного, пишет YourTango.

Больше всего этот период повлияет на мутабельные знаки - Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб. Именно они ощутят, как жизнь набирает нужный темп. Даже несмотря на ретроградный Меркурий, который начнется 9 ноября, у этих знаков появятся уверенность, энергия и ощущение нового начала.

Стрелец

Марс - планета действия, и в вашем знаке он чувствует себя особенно мощно. С 4 ноября вы ощутите прилив жизненных сил и вдохновения. Все, что раньше казалось застопорившимся, сдвинется с места. Вас ждет период открытий и возможностей, которые подтвердят: вы движетесь в верном направлении.

Марс придаст вам решительности и поможет реализовать те планы, которые казались несбыточными. Но будьте осторожны: избыточная энергия может спровоцировать вспышки раздражения. Старайтесь не принимать решения под влиянием эмоций и не разрушать отношения спонтанными словами.

Сатурн в Рыбах может принести временные испытания, однако именно они научат вас выдержке и ответственности. В итоге вы выйдете из этого периода сильнее и мудрее. Главное - не сомневаться в себе и использовать энергию Марса как двигатель личного роста.

Рыбы

Для Рыб Марс в Стрельце станет катализатором перемен, особенно в профессиональной сфере. Даже если вы не ставите карьеру во главу угла, этот транзит привлечет внимание к вашим талантам и достижениям. Вы получите шанс заявить о себе, укрепить позиции и определить новые цели.

Эта энергия поможет вам яснее увидеть, чего вы действительно хотите. Влияние Сатурна в вашем знаке делает вас более зрелыми и собранными, а Марс побуждает действовать активнее. Возможны сложности, но они станут проверкой вашей решимости.

Марс научит вас быть лидером - пусть даже в мелочах. Вдохновляя других своим примером, вы обретете уверенность и внутренний стержень. Терпение и самодисциплина станут вашими лучшими союзниками в этом периоде.

Близнецы

Для Близнецов с 4 ноября начинается этап, когда придется расставить приоритеты и сосредоточиться на отношениях. Марс в Стрельце активирует ваш сектор партнерства, заставляя уделить внимание как личным, так и деловым связям.

Вы почувствуете, что готовы снова быть открытыми миру - к сотрудничеству, общению, новым знакомствам. Однако Марс может обострить конфликты, если вы станете слишком импульсивны. Сдержанность и такт помогут сохранить гармонию.

Этот транзит также освещает ваши амбиции и рабочие цели. Сатурн в Рыбах усиливает требования к ответственности, а ретроградный Меркурий подскажет: перед тем как двигаться дальше, стоит пересмотреть детали. В итоге вы укрепите свои позиции и поймете, в каком направлении хотите развиваться дальше.

Дева

Для Дев Марс в Стрельце принесет новый взгляд на привычные вещи и возможность пересмотреть свой путь. Период с 4 ноября обещает развитие, новые знакомства и ценные уроки. Ваша жизнь начнет выравниваться, а долгосрочные цели станут яснее.

Вы можете встретить людей, которые сыграют важную роль в будущем - наставников, учителей, единомышленников. Этот транзит пробуждает желание учиться, совершенствоваться и укреплять свои позиции.

Марс также затронет финансовые темы, помогая вам разумнее распоряжаться ресурсами. Не торопитесь - успех придет постепенно. Даже если темп событий будет не таким быстрым, как вам хотелось бы, результаты окажутся прочными и долговременными.

Конфликт Марса с Сатурном может вызвать напряжение в отношениях, но именно это позволит расставить точки над "i" и двигаться дальше без лишнего груза. Главное - сохранять спокойствие и не терять фокус на своих целях.

