Есть примеры командирских решений, в результате которых прилетало по построениям нашего личного состава.

Командиров, чьи решения привели к ударам по военным базам, нужно привлечь к ответственности, чтобы такие трагедии не повторялись. Такое мнение высказал военный журналист, экс-спикер Генштаба ВСУ (2014 - 2017 гг.) Владислав Селезнев в эфире "Киев24".

"Мы имеем определенную тенденцию. И тенденция эта сформирована в том числе благодаря тому, что мы не имеем культуры постоперационного разбора. Потому что с одной стороны, Украина декларирует, что хочет стать частью Североатлантического альянса, а с другой стороны сознательно игнорирует ту самую постоянную процедуру, которая присуща для всех армий стран Североатлантического альянса. То есть, исследование положительных и отрицательных черт того или иного инцидента, или процесса, или боевых действий, или чего-либо", - сказал он.

По словам Селезнева, есть примеры командирских решений, в результате которых прилетало по построению нашего личного состава, что приводило к непоправимым потерям.

"Известны ли случаи о том, что кого-то из тех военных руководителей или руководителей привлекли к уголовной ответственности? Я таких сведений не видел, не слышал. А это значит, что работает какая-то круговая порука, которая приводит в том числе к безнаказанности. Ну, а безнаказанность порождает вседозволенность и повторение снова и снова в тех же случаях, когда в результате нелепых командирских решений страдают люди", - подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что надо сделать все необходимое, чтобы таких случаев не было в перспективе. В том числе, путем надлежащего расследования, установить всех чиновников и должностных лиц, которые были причастны к принятию таких решений, которые привели к трагедии.

Удары по украинским военным - что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты 1 ноября нанесли ракетно-дроновой удар по общинам Днепропетровской области, в результате которого погибли военные.

Группировка войск "Восток" проинформировала, что работают соответствующие правоохранительные органы, в частности проверяются обстоятельства по соблюдению и выполнению требований распоряжений главнокомандующего и Генерального штаба ВСУ о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрета (ограничения) размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности, а также размещения в непредназначенных для этого местах.

