Узнав эти модели поведения, вы сможете лучше справляться с ними.

Эксперты подробно рассказали, как распознать нарцисса в общении и отношениях.

Как пишет журнал Time, нарциссы известны своим чувством собственной исключительности, эгоцентризмом, комплексом превосходства и снисходительным отношением к окружающим.

"Общение с ними может быть утомительным и изматывающим, а то, что может показаться простым разговором, может быстро перерасти в ссору, которую вы не ожидали. Изучив некоторые особенности общения, характерные для людей с нарциссическим расстройством личности, вы сможете лучше защитить свое психическое здоровье во время такого взаимодействия", - говорится в статье.

По словам семейного психотерапевта Кэрри Энн Кливленд, нарциссы очень предсказуемы - как только вы раскроете их личность и заглянете под их маску, вы сможете легко предугадать, что они скажут и что их спровоцирует.

"Никогда не стоит оправдываться, спорить, защищаться или объясняться с нарциссом, потому что тогда вы просто попадете в этот порочный круг", - посоветовала она.

Как манипулирует нарцисс: главная тактика

Как указывается в статье, когда люди с нарциссическим расстройством личности чувствуют, что им бросают вызов, они часто прибегают к тактике манипуляции под названием DARVO (отрицание, атака и перестановка жертвы и обидчика).

"Это тревожный сигнал №1 на который нужно обращать внимание при общении с нарциссом", - подчеркнул клинический психолог Дэвид Хокинс.

Вот какие три стадии указанной тактики назвал эксперт:

Отрицание. Люди с нарциссизмом склонны яростно защищаться от любых обвинений или критики.

Атака. Люди с нарциссизмом часто переходят в фазу атаки, критикуя личность и авторитет человека. Нарцисс может вспоминать прошлые ошибки, пытаясь дискредитировать человека, критикующего его поведение, или нападать на его известные неуверенности.

Смена ролей. В заключение нарцисс позиционирует себя как жертву. Стремясь вызвать сочувствие и отвлечь внимание от собственного поведения, он утверждает, что с ним несправедливо обошлись.

Другие распространенные тактики и приемы нарциссов:

Минимизация. Этот прием основан на стремлении нарцисса преуменьшить причиняемый им вред.

Отклонение. Если нарцисс чувствует, что его критикуют, он часто избегает ответственности, меняя тему разговора

Притворное замешательство. Нарциссы иногда делают вид, что не понимают, что вы говорите, и разговор заходит в тупик.. Они намеренно ведут себя так, будто растеряны, забывчивы или неспособны понять вашу точку зрения.

Атака обаяния. Некоторые нарциссы завоевывают людей чрезмерной лестью и дружелюбным поведением.

Проекция. Это психологический защитный механизм, который нарциссы иногда используют, чтобы обвинить вас в тех самых мыслях, чувствах и поведении, в которых они сами виновны, например, во лжи, измене или контролирующем поведении.

Сарказм, замаскированный под юмор. Нрциссы часто маскируют сарказм под юмор, вставляя колкие замечания о вашем интеллекте, компетентности или внешности, но подавая их как шутку.

По словам психотерапевта Кливленд, как только вы распознаете эти тактики и модели поведения, вы сможете лучше справляться с ними, не обижаясь и не расстраиваясь, Лучший общий ответ на каждую из этих токсичных моделей общения один и тот же: сохраняйте спокойствие, хладнокровие и нейтралитет.

